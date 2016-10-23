Сторонник сближения ЕС и России Штайнмайер может стать кандидатом на пост президента Германии

Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном 23 октября, передает DW.

По словам Габриэля, на этом посту должен быть человек, который может представлять страну, знает современные вызовы и способен дать на них ответы. "У СДПГ уже есть кандидат, который соответствует всем этим требованиям. Это Штайнмайер. Однако его кандидатура пока не находит поддержки у правящего блока", - сказал Габриэль.

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В то же время генсек баварской партии ХСС, входящей в правящий блок, Андреас Шойер высказался против кандидатуры Штайнмайера. По его словам, глава МИД лучше справится со своей работой на нынешнем посту.

Следующий президент ФРГ, который выполняет репрезентативные функции, должен быть избран в феврале 2017 года. Он сменит уходящего в отставку Йоахима Гаука. Срок полномочий германского президента составляет пять лет, при этом допускается одно переизбрание.

Как сообщал УНИАН, Штайнмайер публично называет себя сторонником сближения ЕС и России. В августе во время выступления перед студентами Уральского государственного университета в российском Екатеринбурге он описал российскую оккупацию Крыма как некий "набор сигналов, который было трудно понять Западу", а российских военных, которые без опознавательных знаков на форме обеспечили аннексию, назвал "силами самообороны" Крыма. За это он подвергся критике как в Германии, так и на международном уровне.