Добкин объяснил свое загадочное поведение: у меня проблемы со здоровьем

Нардеп от "Оппоблока" Дмитрий Добкин прокомментировал свое поведение в Раде.

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"Никаких наркотических или алкогольных вещей я не употреблял. Все мы живые люди, все ходим под Богом. Действительно у меня есть определенные проблемы неврологического характера, но это касается лично меня. Это вопросы, связанные с моим здоровьем. В отличии от многих здоровых депутатов ни на кого в драки я не бросаюсь, никого не оскорбляю. Это такая тема, которую не хотелось бы обсуждать", - цитирует Добкина "112 Украина".

По его словам, никаких наркотических и алкогольных средств не принимал, а действительно имеет проблемы со здоровьем.

Также Добкин-младший заявил, что готов пройти психиатрическую или наркологическую экспертизу при условии, что его коллеги также такую экспертизу пройдут.

"Некоторые депутаты, которые меня обвиняют с высоких трибун, за два года в ВР так обросли жиром, что когда я это вижу, то становится смешно, когда слышу такие обвинения в свой адрес. Лично я занимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни и того же желаю и всем остальным людям. Если бы те люди проходили ее (экспертизу, - ред.) вместе со мной, то я бы не отказался", - заверил нардеп.

Также Добкин прокомментировал интерес туром за 135 тыс. евро. По его словам, он тур не приобрел.

"Это было одно из предложений. Я действительно собираюсь на новогодние каникулы поехать с семьей отдыхать. Почему-то выбрали самый дорогой вариант, хотя там были предложения в разы дешевле. На сегодняшний день я еще ничего не купил. Если я что-то приобрету, и журналисты это узнают, я с удовольствием предоставлю информацию. Как любой нормальный человек, я бы хотел поехать как можно дешевле...Куда я поеду, для себя я еще не решил".

Как сообщал УНИАН, нардеп от "Самопомичи" Семен Семенченко призвал Дмитрия Добкина сложить мандат за неадекватное поведение.

Дмитрий Добкин прошел в Раду по 178 избирательному округу в Харьковской области (город Балаклея). За все время своего депутатства он не внес в парламент ни одного законопроекта. Ранее сегодня в сети было опубликовано видео с Добкиным.

1 ноября во время заседания Совета он читал сообщение о туре за 135 тысяч евро, после чего спрятался за колонной и выпил воды, вероятно, запив что-то. После этого он вел себя нервно, вероятно, как в состоянии наркотического опьянения. Неадекватное поведение нардепа в Раде на камеры фиксируют не впервые.