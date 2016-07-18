Тысячи людей собрались на месте трагедии в Ницце почтить минутой молчания память погибших (фоторепортаж)

На месте трагедии сооружен импровизированный мемориал жертвам чудовищного теракта, люди продолжают подносить цветы, свечи и другие вещи на место трагедии.

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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 июля грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где в тот момент находились тысячи людей, расховшиеся после праздничного фейерверка по случаю национального праздника Франции.

Согласно последним данным, погибли 84 человека, среди которых один гражданин Украины, еще двое украинцев получили травмы.

Власти Франции объявили трехдневный общенациональный траур в память о жертвах теракта в Ницце.