Экс-глава МИД объяснил попытки в ПАСЕ вернуть российскую делегацию

Об этом заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, передает "112 Украина".

"Мне кажется, что логика президента ПАСЕ такая, что лучше разговаривать с Россией, чем не разговаривать. Поэтому ПАСЕ хотела бы вернуть российскую делегацию, чтобы вести с ними непосредственный диалог. Во-вторых, Россия - крупный плательщик в бюджет Совета Европы. Я так понимаю, Совет Европы также сталкивается с проблемой финансирования. Эти два аргумента, я думаю, являются мотивами, которые исповедует президент ПАСЕ. Также существует мощное пророссийское лобби в Совете Европы, которое поднимает давление", - заявил Кожара.

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Как сообщалось, сегодня, 10 октября, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, открывая осеннюю сессию ПАСЕ, заявил, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России.

«Я убежден, что ситуация, когда одна из стран-членов, Россия не присутствует на Ассамблее, не идет никому на пользу. Ни нашей ассамблеи, ни России, ни другим 46 странам-членам. После того, как я был избран президентом ПАСЕ, я предпринял шаги для возобновления диалога с российским парламентом», - заявил президент ПАСЕ.