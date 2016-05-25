Президентский самолет с Савченко на борту приземлился в Украине (фото, видео)

15:03, 25 мая 2016
Политика
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Президентский самолет с украинской летчицей и народным депутатом Надеждой Савченко приземлился в аэропорту "Борисполь".

Первые фото Савченко, вернувшейся в Украину / twitter.com/Bykvu

Об этом говорится в Twitter на странице президента Украины Петра Порошенко.

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"Президентский самолет с Героем Украины Надеждой Савченко приземлился!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы забрать Савченко в Украину в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.

Осужденных российских ГРУшников Порошенко помиловал. 

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