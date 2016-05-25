Президентский самолет с Савченко на борту приземлился в Украине (фото, видео)
Президентский самолет с украинской летчицей и народным депутатом Надеждой Савченко приземлился в аэропорту "Борисполь".
Об этом говорится в Twitter на странице президента Украины Петра Порошенко.
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"Президентский самолет с Героем Украины Надеждой Савченко приземлился!", - говорится в сообщении.
Президентский самолет с Героем Украины Надеждой Савченко приземлился! pic.twitter.com/WM7OudDOuJ— Петр Порошенко (@poroshenko) May 25, 2016
Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы забрать Савченко в Украину в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.
Осужденных российских ГРУшников Порошенко помиловал.
Савченко попросила прощения у материй которых дети ещё в плену РФ pic.twitter.com/sJDYIbfgZk— Буквы (@Bykvu) 25 мая 2016 г.