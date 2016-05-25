Президентский самолет с Савченко на борту приземлился в Украине (фото, видео)

Об этом говорится в Twitter на странице президента Украины Петра Порошенко.

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"Президентский самолет с Героем Украины Надеждой Савченко приземлился!", - говорится в сообщении.

Президентский самолет с Героем Украины Надеждой Савченко приземлился! pic.twitter.com/WM7OudDOuJ — Петр Порошенко (@poroshenko) May 25, 2016

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы забрать Савченко в Украину в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.

Осужденных российских ГРУшников Порошенко помиловал.