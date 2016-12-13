Тайная встреча в Минске: Фейгин оценил возможность того, что Савченко работает на ФСБ

Такое мнение выразил адвокат Марк Фейгин, комментируя встречу Савченко с лидерами боевиков в Минске, пишет Гордон.

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"Захарченко и Плотницкий не являются субъектами ни политических отношений, ни международного права. На их участии в переговорах настаивает Россия, так как это является признанием их субъектности. И это очень важно. Если бы это был двусторонний конфликт без участия в нем РФ, тогда переговоры по всем вопросам нужно было бы вести как раз с Плотницким и Захарченко, представителями так называемых образований. Но очевидно, что Москва полностью контролирует эти образования и принимает за них все решения", – отметил Фейгин.

По его мнению, обмен пленными в формате "всех на всех" не состоится.

"Не будет никакого обмена "всех на всех", Савченко не контролирует ситуацию с пленными. В Киеве никто ей соответствующие полномочия не давал. Вопрос обмена пленными контролирует украинская власть, но не Савченко. Киев не пойдет на переговоры с Захарченко и Плотницким, так как настаивает на переговорах именно с Россией, которая реально является участником конфликта на Донбассе. В целом же переговоры, о которых заявила Савченко, возможны. Особенно в европейских странах поддерживается такой конфиденциальный формат. К примеру, в Германии велись такие переговоры в связи с действием ряда радикальных групп. То есть там такие переговоры допускают, когда они вынуждены", – подчеркнул адвокат.

Он не исключает, что переговоры Савченко с главарями боевиков на Донбассе контролировала Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

"Я думаю, что здесь присутствует ФСБ. Они контролируют данную ситуацию. Я не говорю, что Савченко работает на ФСБ. Пока я ее защищал, ничего даже отдаленно подобного не просматривалось. Речь, скорее всего, идет о роли украинского политика Виктора Медведчука и других людей, приближенных к Москве. Они эту ситуацию используют в своих интересах. А Надежда в силу своей политической недальновидности этого до конца не понимает. В конце концов, это ее политический выбор", – резюмировал адвокат.

Как сообщали некоторые СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.