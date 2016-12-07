Погибший в Сирии российский военный был командиром 5-й танковой бригады, принимающей участие в оккупации Донбасса

В частности, как сообщает местное издание «Байкал-Daily», на днях в Сирии погиб полковник Руслан Галицкий, командир 5-й гвардейской танковой бригады, дислоцированной на станции «Дивизионная» в Улан-Удэ. Галицкий получил тяжелое ранение в Сирии и несколько дней провел в госпитале, но спасти его не удалось. Сейчас в танковой бригаде собирают материальную помощь для семьи полковника.

Сегодня смерть российского полковника Галицкого в районе Алеппо официально подтвердило Минобороны России.

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2015 года военнослужащий 5-й танковой бригады Доржи Батомункуев в разговоре с журналистами российской «Новой газеты» рассказал, что российские военные прекрасно понимают, что их отправляют воевать на Донбасс. Он сообщил, что служит на контракте в российской армии. Был призван 25 ноября 2013 года, в июне 2014-го заключил контракт на три года. У Батомункуева сожжено лицо и руки после боя в Логвиново под Дебальцево. На тот момент он проходил лечение в Донецке, в ожоговом центре при областной центральной клинической больнице.

По словам военнослужащего, руководство заявляло, что отправляет солдат на учения, но они прекрасно понимали, что отправляются на Донбасс.

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31 марта 2015 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации в СМИ фактов вторжения российских войск в Украину не являются доказательствами.

Газета «Новая Бурятия» 3 апреля 2015 года сообщила, что Минобороны РФ отказалось помогать танкисту Батомункуеву, раненому во время боев за Дебальцево.

«Мать танкиста-контрактника Доржи Батомункуева, обгоревшего в танке во время февральской боевой операции под Дебальцево в Украине, сообщила «Новой Бурятии» о том, что ее сын в настоящее время находится на лечении в тяжелом состоянии. Вероятно, у себя на родине, в Агинском Бурятском округе Забайкальского края», - отмечало издание.

По словам матери танкиста, никакой помощи со стороны Минобороны РФ «герою Новороссии» не оказывается.