Больше всего читателей УНИАН в 2016 году поразили е-декларации чиновников, победа Трампа и национализация ПриватБанка - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН.

Так, 25% читателей УНИАН ответили, что в 2016 году их больше всего поразило обнародование электронных деклараций чиновников, из которых украинцы узнали о миллионных сбережениях чиновников и других интересных вещах в их владении.

Еще 21% респондентов были больше всего поражены победой скандального миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Национализация "Приватбанка" вызвала интерес у 16% опрошенных, а полученные немалые счета за отопление – в 13%.

10% читателей УНИАН ответили, что больше всего их поразила эпопея с безвизовым режимом Украины с Евросоюзом, который несмотря на все обещания украинцы в 2016 году так и не получили.

А вот громкие события заграницей читателей интересовали не очень: активизация террористической деятельности, которая целый год раскачивала такие влиятельные страны как Германия, Франция и Бельгия, вызвала интерес у 4% читателей, а кровопролитие в Алеппо, совершенное режимом Асада при поддержке России – лишь у 3%.

В то же время, как оказалось, некоторые довольно резонансные в украинском обществе темы не очень впечатлили читателей УНИАН: так, победу украинской певицы Джамалы на международном песенном конкурсе Евровидение-2016 отметили только 3% опрошенных, закрытие популярного онлайн-кинотеатра Ex.Ua – 4%, а ликвидацию одного из главарей боевиков на Донбассе "Моторолы" – лишь 1%.

При этом видеодопрос бывшего президента Украины Виктора Януковича и одиозный "черный" театр на Подоле вообще получили по 0% голосов от читателей УНИАН.