Луценко назвал причины гибели полицейских в Княжичах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал сегодня в комментарии журналистам в Киеве.

По его словам, по предварительной оценке событий, первой причиной стала служебная халатность руководителей операции по задержанию банды грабителей.

Второй причиной могло стать отсутствие на автомобиле Госслужбы охраны проблесковых маячков, по которым ее можно было идентифицировать.

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Третьей причиной могло быть то, что руководство операцией приказало штурмом освобождать задержанных правоохранителей без проведения предварительной разведки ситуации.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд Госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников уголовной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, входивший в группу захвата.