В Кремле прокомментировали курьез с оторванной генералом ручкой от джипа на глазах у Путина (видео)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

"Давайте все-таки не перебарщивать с реакцией, тем более не ожидать каких-то выговоров. Скорее всего, это относится к курьезу и эта история не имеет никакого отношения ни к качеству машины", - сказал Песков.

Он предложил "с юмором и доброжелательностью" относится к подобным курьезам.

Песков подчеркнул, что ручку автомобиля уже вернули на место.

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Как сообщал УНИАН, курьезный инцидент произошел во время того, как президент России Владимир Путин 12 мая осматривал в Сочи новую военную технику. Проводивший экскурсию генерал Александр Шевченко попытался открыть дверь автомобиля, но сделать это с первого раза ему не удалось. В итоге он оторвал ручку.

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"Молодец", - сказал Путин с иронией.

Как выяснилось, у двери "УАЗ-Патриот" автоматическая блокировка. Для того, чтобы открыть её, необходимо завести автомобиль. В обесточенной машине сделать этого нельзя.

В 2010 году Путин за рулем Lada Kalina Sport ехал от Хабаровска до Читы, инспектируя трассу, однако автомобиль пришлось заменить в пути из-за возникшей неисправности.