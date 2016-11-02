Добкин-младший продолжает "оттягиваться" на работе: подборка видео с загадочным поведением нардепа

Подтверждающее этот факт видео было опубликовано на канале ТВ Голос Народа в YouTube.

Журналистам удалось заснять, как Добкин читает во время заседания Рады смс-сообщение от сотрудницы турфирмы.

Но что еще более любопытно, прочитав сообщение, Добкин-младший зашел за колону в сессионном зале с бутылкой воды, где пробыл какое-то время. После этого депутат начинает вести себя подозрительно нервно, совершая явно неконтролируемые движения.

Неадекватное поведение нардепа в Раде на камеры фиксируют не впервые. УНИАН подготовил подборку видео с выходками этого законодателя для 40-миллионой страны.

Напомним, в 2005 году его старший брат Михаил Добкин "прославился" из-за видео о съёмках предвыборного ролика как кандидата на городского голову Харькова.