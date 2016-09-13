Порошенко озвучил новые сроки получения безвизового режима с ЕС
14:30, 13 сентября 2016Политика
4567 1
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина в октябре получит безвизовый режим с Евросоюзом.
REUTERS
Об этом он сказал во время церемонии открытия нового детсада в поселке Юбилейный Днепропетровской области.
"И уже за несколько недель, я надеюсь, в октябре, у нас будет безвизовый режим (с ЕС – УНИАН)", - заявил Порошенко.
Читайте также"Безвизовая эпопея" для украинцев может завершиться к ноябрю - Климкин
Ранее Порошенко выразил уверенность в том, что Украина осенью получит безвизовый режим с ЕС.
"Я уверен в том, что мы победим, я уверен в том, что мы изменим страну, я уверен в том, что мы осенью получим безвизовый режим (с ЕС – УНИАН)", - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter