Порошенко озвучил новые сроки получения безвизового режима с ЕС

Об этом он сказал во время церемонии открытия нового детсада в поселке Юбилейный Днепропетровской области.

"И уже за несколько недель, я надеюсь, в октябре, у нас будет безвизовый режим (с ЕС – УНИАН)", - заявил Порошенко.

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Ранее Порошенко выразил уверенность в том, что Украина осенью получит безвизовый режим с ЕС.

"Я уверен в том, что мы победим, я уверен в том, что мы изменим страну, я уверен в том, что мы осенью получим безвизовый режим (с ЕС – УНИАН)", - сказал он.