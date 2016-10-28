Роскошь и жадность: нардеп-миллионер от "Оппоблока" оформил на сына соцпомощь в размере 20 тысяч гривень

Об этом со ссылкой на декларацию депутата сообщает Центр противодействия коррупции на своей странице в Facebook.

«Открываем декларацию депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Шенцева. Сразу заметно, что нардеп живет на широкую ногу: здесь и куча недвижимости, и дорогие авто, шубы, часы, коллекция старинных икон, самоваров и тому подобное. Господин депутат даже смог занять третьим лицам $1,5 млн. Но как при миллионных состояниях можно было еще и оформить государственную социальную помощь на сына в размере 20 тысяч грн??», – говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал УНИАН, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз задекларировал земельный участок в России площадью 624 100 квадратных метров, которая принадлежит его жене.