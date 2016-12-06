Теперь не утонут: после потери двух истребителей самолеты с "Адмирала Кузнецова" могут перевести на сушу

Об этом сообщили несколько источников в Минобороны РФ, передает "КоммерсантЪ".

"Если устранить неполадки в аэрофинишере взлетно-посадочного комплекса в короткие сроки не удастся, то по решению руководства Генштаба ВС РФ основная часть Су-33 (порядка восьми машин) и МиГ-29К (две единицы) будут передислоцированы на авиабазу Хмеймим в провинцию Латакия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно оттуда они будут наносить удары на дальних подступах к провинциям Идлиб и Алеппо.

Читайте такжеКремль прокомментировал потерю второго истребителя с авианосца "Адмирал Кузнецов"

Ранее сообщалось, что причинами крушения российского истребителя при посадке на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» могли стать ошибка пилота, производственный брак и неправильная запрессовка троса.

Ранее сообщалось, что после выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33.

А 14 ноября в Средиземном море разбился самолет МиГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова".