Теперь не утонут: после потери двух истребителей самолеты с "Адмирала Кузнецова" могут перевести на сушу

14:39, 06 декабря 2016
Мир
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Генштаб России после падения истребителя Су-33 с палубы "Адмирала Кузнецова" может перевести часть самолетов на базу Хмеймим в Сирии. 

Су-33 упал в море при посадке на авианосец

Об этом сообщили несколько источников в Минобороны РФ, передает "КоммерсантЪ".

"Если устранить неполадки в аэрофинишере взлетно-посадочного комплекса в короткие сроки не удастся, то по решению руководства Генштаба ВС РФ основная часть Су-33 (порядка восьми машин) и МиГ-29К (две единицы) будут передислоцированы на авиабазу Хмеймим в провинцию Латакия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно оттуда они будут наносить удары на дальних подступах к провинциям Идлиб и Алеппо. 

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Ранее сообщалось, что причинами крушения российского истребителя при посадке на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» могли стать ошибка пилота, производственный брак и неправильная запрессовка троса. 

Ранее сообщалось, что после выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33.

А 14 ноября в Средиземном море разбился самолет МиГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова".

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