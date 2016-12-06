Теперь не утонут: после потери двух истребителей самолеты с "Адмирала Кузнецова" могут перевести на сушу
Генштаб России после падения истребителя Су-33 с палубы "Адмирала Кузнецова" может перевести часть самолетов на базу Хмеймим в Сирии.
Об этом сообщили несколько источников в Минобороны РФ, передает "КоммерсантЪ".
"Если устранить неполадки в аэрофинишере взлетно-посадочного комплекса в короткие сроки не удастся, то по решению руководства Генштаба ВС РФ основная часть Су-33 (порядка восьми машин) и МиГ-29К (две единицы) будут передислоцированы на авиабазу Хмеймим в провинцию Латакия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что именно оттуда они будут наносить удары на дальних подступах к провинциям Идлиб и Алеппо.
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Ранее сообщалось, что причинами крушения российского истребителя при посадке на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» могли стать ошибка пилота, производственный брак и неправильная запрессовка троса.
Ранее сообщалось, что после выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33.
А 14 ноября в Средиземном море разбился самолет МиГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова".