Джамала победила на Евровидении-2016 (фото, видео)

Завершилось голосование на европейском песенном конкурсе "Евровидение-2016", который в этом году принимала Швеция.

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Представительница Украины Джамала выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа, под №21.

В пятерку лидеров вошли Украина, Австралия, Россия, Болгария и Швеция.

После двух полуфиналов в итоговой гонке за победу боролись представители 26 стран - по 10 прошедших из каждого полуфинала. А также Швеции как победителя прошлогоднего конкурса и страны "большой пятерки". Сегодня на сцене в Стокгольме выступили артисты из Грузии, Германии, Венгрии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, России, Сербии, Испании, Швеции, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Нидерландов, Украины, Великобритании, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Франции.

После участников конкурса на сцене "Евровидения" выступил известный американский поп-исполнитель Джастин Тимберлейк.

Как прогнозировали букмекеры, наибольшие шансы на победу в этом году были у представителя России Сергея Лазарева. Джамалу также ожидало место в первой 5-ке.