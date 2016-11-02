Дмитрий Добкин во время заседания Рады заказал тур за 135 тысяч евро (видео)

На Youtube-канале TVgolosnaroda опубликовано видео, на котором видно, чем занят Добкин в сессионном зале.

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Сначала он читает сообщения о туре. Из-за того, что депутат закрыл часть экрана, неизвестно, куда именно едет Добкин и еще 5 человек. Известно, что отдыхать они будут две недели и стоить это будет 135 тысяч евро (3,5 миллиона гривень).

После этого депутат скрылся за колонной в зале парламента. Видно, что он пьет воду. Вероятно, Добкин принял стимуляторы. В пользу этого предположения свидетельствует его дальнейшее поведение на видео - депутат ведет себя нервно.

Неадекватное поведение нардепа в Раде на камеры фиксируют не впервые.