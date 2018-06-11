Куда уплывает Ильичевский порт…

В конце октября СМИ сообщили о том, что начальник Ильичевского морского торгового порта Геннадий Скворцов приказом Минтранса временно отстранен от исполнения обязанностей. Также сообщалось о внеплановой проверке комиссии КРУ на предприятии – по запросу главы парламентского комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Игоря Калетника.

Параллельно с этим в отдельных средствах массовой информации появились сообщения об угрозе рейдерской атаки, нависшей над Ильичевским портом.

Упоминанием о рейдерстве, пожалуй, сегодня уже никого не удивишь. Но, кажется, впервые в этой связи речь идет о порте. К тому же Ильичевский морской торговый порт, в январе нынешнего года отметивший свой полувековой юбилей, - мощнейшее, отвечающее международным стандартам предприятие с передовой технологией производства, один из лидеров по объему перевалки грузов и контейнеров в стране. Портовые причалы и терминалы позволяют перегружать за год до 20 миллионов тонн различных грузов, а, как известно, перевалка контейнеров приносит высокие прибыли.

Не будет преувеличением сказать, что Ильичевский порт – это своеобразная визитная карточка Украины как морской державы.

Поэтому упоминание о рейдерской атаке в отношении этого гиганта, возможно, является журналистским преувеличением?

Для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, стоит вспомнить кое-что из недавней истории порта.

В марте 2005 года крупнейший оператор контейнерных перевозок в России «Национальная контейнерная компания» учредила в Украине свою дочернюю компанию «Укртрансконтейнер» с местом ее регистрации в Одессе. В том же году вышеуказанная компания заключила с Ильичевским морским торговым портом договор о совместной деятельности, в соответствии с которым она обязывалась инвестировать в модернизацию существующего портового технологического оборудования и развитие инфраструктуры контейнерного терминала около 500 миллионов долларов США. В свою очередь, порт обязывался внести в совместную деятельность свое недвижимое имущество.

Здесь необходимо отметить, что «Национальная контейнерная компания» контролируется одним из российских олигархов и депутатом Госдумы Виталием Южилиным, начавшим свой путь в бизнесе с торговли нефтепродуктами в Нижневартовске, но затем проявившем интерес к контейнерным перевозкам. Скандальную известность российский бизнесмен Южилин приобрел благодаря нашумевшей в России сделке с государственным санкт-петербургским Морским портом, который он вначале купил, а затем продал, ловко обойдя при этом юридические мины российского законодательства.

То есть, договор о совместной деятельности, подписанный между пребывающим в государственной собственности украинским портом и контролируемой российским бизнесменом компанией «Укртрансконтейнер», фактически означал «попадание» Ильичевского порта в соответствующую зону влияния.

Что это принесло предприятию?

Во-первых, выяснилось, что баснословные полмиллиарда долларов инвестиций, прописанных в договоре, в действительности оказались дутыми: условием внесения этой суммы была заведомо невыполнимая норма - передача портом компании намытой территории, являющейся городской собственностью Ильичевска. Конечно, возникает вопрос, куда смотрели юристы порта при заключении договора, но факт остается фактом – поскольку выполнить этот пункт не представляется возможным, следовательно, порт не получит обещанных пятисот миллионов инвестиций.

Во-вторых, как оказалось, составленный столь интересно договор предполагает, по крайней мере, на первом этапе совместной деятельности, что доля прибыли порта в общем котле составит всего 25%. Остальное, естественно, уплывает известному партнеру.

В-третьих, заложенный в договоре механизм банкротства порта прописан таким образом, что часть государственного портового имущества со всем оборудованием и механизмами в случае возможного банкротства для государства будет безвозвратно утеряна – снова-таки, в пользу изобретательного «партнера».

Поняв, куда начинает «уплывать» Ильичевский порт, официальный Киев, хоть с опозданием, но начал проявлять беспокойство по поводу фактической утраты государственного контроля над предприятием. 13 декабря 2005 года Президент Украины Виктор Ющенко потребовал немедленно расторгнуть договор с «Укртрансконтейнером».

Увы, реализовать указание главы государства оказалось не так просто. В феврале 2006 года порт возглавил некто Руслан Радзиховский, с приходом которого положение подконтрольной российскому олигарху структуры на предприятии еще более укрепилось. Новый руководитель откровенно занял позицию российского бизнесмена. О расторжении договора речь уже не шла. Более того, вскоре руководитель порта пообещал передать в распоряжение компании два крупных причала.

Результаты проявили себя быстро. Второй квартал 2006 года порт закончил с убытками, чего раньше не было никогда. То же самое произошло и в третьем квартале. Стало очевидно: еще какое-то время подобного хозяйствования – и у принадлежащего государству портового гиганта начнутся проблемы, справиться с которыми будет весьма непросто.

Поэтому вскоре начальник порта был уволен с поста. Новый руководитель – Геннадий Скворцов, назначенный на должность в ноябре 2006 года, взялся за реализацию указания Президента Ющенко о расторжении договора с компанией, а также закрыл вопрос о передаче этой кампании двух морских причалов. Также Скворцов подписал, по мнению многих экспертов, на весьма выгодных для порта условиях, договора с несколькими частными компаниями, а также добился получения кредита Европейского банка реконструкции и развития для развития портовых производственных мощностей.

Естественно, подобный поворот событий для «партнера» оказался весьма нежелательным. Контролируемая российским олигархом структура, через суд добилась решения о продолжении действия договора о совместной деятельности. Более того, компания инициировала новые судебные разбирательства, в том числе о передаче в совместное пользование целостного имущественного комплекса контейнерного терминала. И украинские суды, будто по команде, дружно вынесли решения в пользу компании, словно никогда и не слышали об интересах государства.

Дальше, как мы уже знаем, в игру вступил Минтранс. Министр Иосиф Винский временно отстранил Геннадия Скворцова от исполнения обязанностей. Похоже, весьма кстати пришлась и внеплановая проверка КРУ. Очевидно, что по случайному стечению обстоятельств, синхронно с этим в суд обратился, требуя восстановления в должности, и слегка подзабытый уже бывший начальник порта. Суд пока отклонил его иск, но кто сможет спрогнозировать решения некоторых наших районных судов…

Словом, борьба за порт розвернулась нешуточная. Не оказалось бы, что государственные интересы отстаивать будет некому, и Ильичевский морской торговый порт уплывает от родных берегов…

P.S. Когда материал уже был подготовлен, агентство получило сообщение от пресс-службы Минтранса. Нам не ответили на конкретные вопросы, пришел стандартный релиз для СМИ, тем не менее, информация, как говорится, в тему, и, объективности, ради, мы приводим ее здесь.

Минтранс сообщает, что проверка Ильичевского морского порта завершена (для этого, по сообщению министерства, хватило недели). В ее ходе, сообщает Минтранс, “установлено, что программа развития и реорганизации порта не была утверждена Министерством и нуждается в существенной доработке”, что “ заключение дополнительных соглашений к договорам совместной деятельности не согласовывалось руководством порта в министерстве», а «вопрос соблюдения законодательства при проведении операций относительно отчуждения имущества и земельных участков нуждается в более глубоком исследовании с привлечением правоохранительных органов». Кроме того, сообщил Минтранс, «анализ эффективности использования государственного имущества показал, что работа почти всех предприятий совместной деятельности в порту является неэффективной”.

Сложно однозначно согласиться или не согласиться с выводами министерства. Но, вне сомнений, они дают ответы далеко не на все вопросы, поставленные перед постскриптумом. Если порт сегодня «неэффективен», то как оценивать прошлую убыточность? Что получило государство от заключения договора с известным партнером? Придут ли обещанные полмиллиарда инвестиций? Почему, в конце концов, Президент страны стремился разорвать громкий договор? Тема, безусловно, нуждается в продолжении.

Николай Кулиш