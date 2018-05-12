Тестирование не спасет украинскую систему образования

Скандал вокруг независимого тестирования выпускников средних школ разгорелся в последние дни в Украине довольно таки неожиданно. Впрочем, несомненно хотели чего-то подобного регионалы – они перед тем организовали ряд шумных телепостановок по данному поводу и зарегистрировали в конце минувшей недели в Верховной Раде проект постановления «Об обращении к Кабинету Министров Украины с требованием об отмене постановления Кабинета Министров Украины «О неотложных мерах по внешнему независимому оцениванию и мониторингу качества образования» (от 31.12.2005 №1312)».

Однако этот документ - пера депутатов Табачника, Богословской и Горбаля - не выдерживает элементарной критики. Названные парламентарии «вдруг» обнаружили, что постановление Кабмина еще от декабря 2005 года (принятое при премьере Еханурове) нарушает какие-то статьи Конституции и некоторые законы. Естественно, что в такой ситуации возникает вопрос: а почему же раньше их головы не посетила эта «светлая» мысль? Тем более что во время пребывания в последний раз на посту главы правительства Януковича они без труда могли убедить своего шефа в необходимости отмены «неправедного» постановления предшественников?

Объяснение же того факта, что сначала представители Партии регионов не замечали чего-то каверзного в упомянутом Постановлении правительства, а теперь они резко «созрели», банально. Оппозиция выискивает любые поводы, чтобы досадить нынешнему Кабмину, да еще и, по возможности, лишний раз столкнуть лбами главу правительства и Президента. Надо сказать, что худо-бедно регионалам это сейчас сделать удалось.

Ющенко с Тимошенко преодолели тестирование

Несколько подсобила оппонентам и сама Юлия Тимошенко, которая, по-видимому, не ожидала вопросов на тему тестирования и несколько невнятно ответила на вопрос об этом телеведущей «ICTV» в минувшее воскресенье. В частности, глава правительства, поддерживая заданную собеседницей тональность диалога, выразила обеспокоенность ситуацией с проведением внешнего тестирования и назвала его неподготовленным. При этом пообещала, что окончательное решение о том, может ли сегодня страна без какого-либо нарушения прав школьников и их семей провести тестирование, будет принято в понедельник на экстренном заседании правительства.

Однако в указанный день пресс-служба секретариата Кабмина сообщила, что ситуация с внешним тестированием будет рассмотрена на заседании правительства лишь в среду. На него пригласят членов родительских комитетов, директоров школ, ректоров высших учебных заведений и представителей профсоюзов учителей. Кроме того, в понедельник Тимошенко посчитала нужным озвучить, опять таки, не очень понятную фразу: «Ставить эксперименты на детях я никому не позволю».

И хотя из вышеприведенных заявлений и не вытекало напрямую, что правительство намеревалось отменить тестирование, но в тот же день появился весьма резкий комментарий Президента. «Речь идет о судьбе 512 тыс. детей, которые завтра придут в центры тестирования. Премьер, глядя в глаза ребенку, который денно и нощно готовился к тестам, не сможет повторить свое заявление об отмене тестов», - такое заявление Виктора Ющенко оказалось размещенным на его сайте. Правительство же ответило, что не собирается отменять тестирование, и во вторник в Украине состоялся первый этап этой процедуры – независимое оценивание знаний выпускников школ по украинскому языку и литературе.

Глава государства остался, вероятно, доволен случившимсяи, находясь во вторник во Львове, отметил, что введение независимого тестирования даст возможность преодолеть коррупцию в высшей школе, «заменить конкурс кошельков на конкурс знаний». Он также подчеркнул недопустимость политизации данного вопроса. «Украина – это государство, где искусно создаются кризисы даже на тех вопросах, где кризисов не должно быть», - сказал Президент, призвав «не трогать тот проект, над которым работают уже больше трех лет не одно правительство, а много, не один министр, а много».

Таким образом, очередная перебранка между Тимошенко и Ющенко благополучно затихла – по крайней мере, на ближайшее время. А вот многочисленных и острых проблем в системе образования Украины после этого меньше не стало.

Коммерциализация образования по-украински

Конечно, явление широкомасштабной коррупции в сфере образования – очень больной мозоль на теле украинского государства. Причем, коррупция страшна в этом случае не только сама по себе – взяточничество в школах и вузах наносит колоссальный вред, естественно, и качеству образования. Ведь зачем корпеть над учебниками и конспектами, если можно за деньги получить хороший школьный аттестат, поступить в любой институт-университет, сдавать «успешно» сессии и, наконец, стать обладателем вожделенного диплома о высшем образовании?

Поскольку же независимое тестирование может хотя бы частично уменьшить коррупцию – на стадии поступления в вузы – и на том ему спасибо. А призыв «регионалов» дать право школьникам самим выбирать, каким способом им поступать в вузы, сразу бы поставило крест на тестировании, как способе преодоления взяточничества при вступительных экзаменах.

Но остаются в силе все другие факторы коррупции в системе образования, и на этом поприще властям предстоит еще очень сильно потрудиться. Кроме того, введением системы тестирования ведь не решаются другие проблемы в высшей школе, которые уже давно назрели и перезрели в Украине.

Сразу несколько параллельных процессов, происходящих в Украине с момента обретения независимости, являются мощными факторами ухудшения уровня образования в вузах. Весьма негативно сказался сам факт появления после распада СССР платной формы образования. Эта сфера стала бизнесом и, надо полагать, весьма прибыльным. О том, насколько привлекательным оказался данный вид деятельности, можно судить по динамике количества высших учебных заведений в стране.

Так, в 1990-1991 учебном году вузов III-IV уровней аккредитации в Украине имелось только 149. Но потом их число начало стремительно увеличиваться. В 1997-1998 учебном году уже функционировало 280 заведений, в 2002-2003 году – 330 вузов, сейчас - 351. То есть, за годы независимости число таких вузов возросло в 2,4 раза. А вот количество вузов I-II уровней аккредитации (это то, что называлось в советские времена техникумами) сократилось за это время на 189 заведений.

Однако практически с первых лет независимости Украины стартовал еще один процесс – начался демографический кризис, выразившийся, главным образом, в резком снижении рождаемости. Поэтому детей для школ, а затем и для вузов начало становиться все меньше. К примеру, в 1990 году новорожденных в Украине было 657 тысяч, а в 2007 году – менее 473 тысяч.

В связи с такими прямо противоположными тенденциями в стране сложилась в последнее время просто парадоксальная ситуация. Как сказал во вторник в эфире одного из телеканалов экс-министр науки и образования Станислав Николаенко, сегодня вузы готовы принять на первый курс 660 тысяч студентов. С другой же стороны, зарегистрировались на участие в тестировании, состоявшемся во вторник, лишь 512 тысяч человек.

В почете не знания, а дипломы

Наконец, еще одна очень важная сторона проблемы состоит в том, что диплом о высшем образовании сделался в Украине за последние 15 лет - как для выпускников школ, так и, особенно, для их родителей - крайне желанным документом. Диплом стал своеобразным атрибутом благополучия и успешности – как роскошная квартира (дом) или дорогое авто. Причем, пример для подражания в таком отношении к «корочкам престижа» подают рядовым украинцам известные политики и государственные деятели. Наиболее яркий случай – ситуация с Виктором Януковичем, дважды экс-премьером, бывшим реальным претендентом на президентскую булаву и нынешним лидером одной из ведущих политических сил. Ведь этот человек имеет не только диплом о высшем образовании, он еще к тому же: доктор экономических наук, профессор, действительный член Академии экономических наук Украины и член Президиума Национальной академии наук Украины. В то же время Янукович не может без грамматической ошибки даже написать слово «профессор», а имя поэта Анны Ахматовой он умудрился впервые услышать только в 2006 году. И таких «высокообразованных» политиков сегодня в Украине – пруд пруди!

Что же в итоге имеется сейчас в системе высшего образования Украины? В 1990-1991 учебном году в вузах III-IV уровней аккредитации обучалось 881,3 тыс. студентов, и выпускников тогда хватало для нужд государства. Сейчас в соответствующих заведениях пребывают на обучении 2372,5 тыс. человек (то есть, в них идут большинство выпускников средних школ), а вузы готовы с удовольствием взять еще больше. И в будущем ситуация будет в этом плане ухудшаться, поскольку выпускников 11 классов с каждым годом становится все меньше и меньше.

При этом, пожалуй, любому, а не только специалистам, известно, что как минимум две трети выпускников школ и школьную-то программу не освоили, как следует, перспектив же одолеть науки высшей школы у них нет никаких. Но эти молодые люди самоотверженно отсиживают штаны в университетских аудиториях, платят официально и нелегально (взятки) за якобы обучение, а затем получают желанные дипломы – но не знания. Зато Украина вышла в мировые лидеры по количеству дипломированных юристов и экономистов на душу населения…

Все это - абсолютно очевидные факты, о которых не может не знать правительство. Также каждому понятно, что действительно хорошее образование молодежь может получить лишь в случае объективного конкурсного отбора способных детей при вступлении в вузы и при дальнейшем отсеве за неуспеваемость в процессе учебы. И ничего нового здесь придумать невозможно.

Но правительства приходят и уходят, количество вузов все растет, уровень образования все ухудшается, а данной проблемы власть упорно не замечает. Поскольку для ее решения пришлось бы применять очень непопулярные меры - радикально сокращать количество вузов и посадочных мест в них…

Юрий Глухов