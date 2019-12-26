В центре Житомира задержали микроавтобус с новогодними елками без документов (фото)
21:23, 26 декабря 2019Общество
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Автомобиль остановили за нарушение правил дорожного движения.
Елки нашли в кузове авто / фото патрульной полиции Житомирской области
В центре Житомира задержали микроавтобус с новогодними елками без документов.
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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области, 26 декабря, во время патрулирования по улице Победы в Житомире за нарушение правил дорожного движения инспекторы полиции остановили транспортное средство Mercedes Sprinter.
Когда патрульные полицейские осуществили проверку автомобиля, то обнаружили в кузове новогодние елки.
Никаких документов на груз у водителя не было, поэтому на место патрульные вызвали сотрудников следственно-оперативной группы.
Сейчас правоохранители определяются с правовой квалификацией данного события.
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