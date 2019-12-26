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В центре Житомира задержали микроавтобус с новогодними елками без документов (фото)

21:23, 26 декабря 2019
Общество
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Елки нашли в кузове авто / фото патрульной полиции Житомирской области

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области, 26 декабря, во время патрулирования по улице Победы в Житомире за нарушение правил дорожного движения инспекторы полиции остановили транспортное средство Mercedes Sprinter.

Когда патрульные полицейские осуществили проверку автомобиля, то обнаружили в кузове новогодние елки.

Никаких документов на груз у водителя не было, поэтому на место патрульные вызвали сотрудников следственно-оперативной группы.

Сейчас правоохранители определяются с правовой квалификацией данного события.

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Теги: #новости Украины#Житомирпогода в Житомире