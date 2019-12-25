ПЦУ призвала украинцев отказаться от живых елок (видео)

Украинцев просят ставить в домах искусственные елки.

Православная церковь Украины призвала не срезать живые елки, а искать экологические варианты, говорится в сюжете ТСН.

Со ссылкой на соответствующие цитаты Святого писания церковь советует верующим на Новый год не покупать срубленные елки и не уничтожать природу.

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Как альтернативу в церковь говорят украшать деревца просто на улице или покупать елки в горшках, которые можно высадить. Кроме того, можга обойтись только дома хвойными веточками для запаха, вместо этого отдать предпочтение искусственной зелени.

Заменить живую елку в церкви также советуют вариантами деревьев из сладостей, книг или домашнего принадлежностей.

Как сообщалось, на севере Германии предприниматель продает бракованные рождественские деревья - засохшие или несимметричной формы. Таким образом пытается поощрить людей рационально использовать ресурсы. Фредерик придумывает таким елкам имена и продает за 50 евро - так же, как и елки, которые имеют товарный вид.