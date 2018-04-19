Полсотни ветеранов пришли "в гости" к водителю маршрутки, выбросившего удостоверение матери погибшего героя АТО (видео)

За неудачную шутку водителя на предприятии ветераны предлагали несколько путей решения конфликта.

Вчера около полусотни участников АТО прибыли на предприятие “Автолегион-Варванськой Ю.В.” для общения с директором и водителем марштутки №134, который в этот день неудачно пошутил над матерью погибшего в зоне АТО бойца.

Об этом сообщает ugorod.kr.ua.

При появлении возле своего автобуса людей в камуфляже водитель сразу начал выкрикивать свою версию произошедшего и отрицать, что не выбрасывал удостоверение за борт маршрутки, а просто решил пошутить и сказал, что оно выброшено через окно. Жена погибшего Тамара Григорян в телефонном разговоре рассказала, что водитель даже посоветовал матери идти искать удостоверение на улице.

"Сегодня мама решила проехать в маршрутке, показала удостоверение. Он его выхватил из рук, начал смеяться и сказал, что выбросил его. Говорит: "Идите и заберите его на улице". Я не понимаю, над чем здесь смеяться. Что у нее сын погиб?" - рассказала Тамара Григорян.

Читайте также"Останется навеки в наших сердцах": в Кривом Роге будут хоронить погибших в жутком ДТП (видео)

За неудачную шутку водителя на предприятии гости предлагали несколько путей решения конфликта, один из которых - возмещение морального ущерба матери и посещение в Бобринецком районе семьи и могилы Игита Гаспаряна. Водитель на это предложение согласился. Он нашел деньги, и бойцы вместе с водителем направились на Бобринеччину.

Руководство предприятия действия своего подчиненного осуждают. Директор автопарка пообещала немедленно рассмотреть вопрос дальнейшей работы водителя на посту.

Как сообщал УНИАН, в Одессе кассир швырнула АТОшнику в лицо удостоверение участника боевых действий.