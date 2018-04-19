В Одессе кассир швырнула АТОшнику в лицо удостоверение участника боевых действий (фото)

На автовокзале в Одессе кассир отказалась обслуживать по льготе участника АТО.

В Одессе сотрудница автовокзала отказалась обслуживать участника АТО.

Об этом в Facebook сообщает "Автомайдан Одесса". "Вот эта сотрудница автовокзала "Привоз" бросила воину АТО удостоверение УБД в лицо со словами: "Вы отстаиваете свои права, не наши", - говорится в сообщении.

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"Эмоции зашкаливают... Пока не уволят, не успокоимся!", - добавили в группе местного автомайдана.

Позже в комментариях добавили, что директор автовокзала принес извинения за инцидент и пообещал, что подобного не повториться, а кассира накажут.

Как сообщал УНИАН, в среду, 18 апреля, в Кропивницком Кировоградской области водитель маршрутного такси выбросил предъявленное матерью погибшего бойца АТО Игита Гаспаряна удостоверение через окно.