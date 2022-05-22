В ее состав вошли 17 народных депутатов.

В Верховной Раде создана новая депутатская группа "Восстановление Украины".

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, сопредседателями группы выступили нардепы Игорь Абрамович и Максим Ефимов. В ее состав вошли 17 депутатов.

Позже Железняк опубликовал список нардепов, которые вошли в новую группу.

Кроме Абрамовича и Ефимова, это Анатолий Бурмич, Олег Воронько, Валерий Гнатенко, Артем Дмитрук, Дмитрий Исаенко, Игорь Кисилев, Александр Ковалев, Александр Лукашев, Владимир Мороз, Татьяна Плачкова, Наталья Приходько, Антонина Славицкая, Вадим Столар, Александр Фельдман и Александр Юрченко.

Отметим, что большинство депутатов в этой группе являются членами запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ. Также есть бывшие представители "Слуги народа".

Напомним, Игорь Абрамович, Вадим Столар, Татьяна Плачкова числились в списке тех, кто по данным главы ВР Руслана Стефанчука еще за несколько дней войны выехали из Украины и не вернулись.

Запрет ОПЗЖ в Украине

Как сообщал УНИАН, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны на время военного положения решил запретить деятельность "ОПЗЖ" и еще более десятка партий.

14 апреля в ВР было объявлено о приостановлении деятельности фракции "ОПЗЖ", а также всех ее прав. Среди таких прав, в частности участие в заседаниях Согласительного совета и номинирование своих депутатов на руководящие должности в парламентских комитетах.

Позже в ВР депутаты, которые входили во фракцию "ОПЗЖ", создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В состав группы, которую возглавил Юрий Бойко, вошли 25 депутатов (во фракции ранее было 44). В ней нет Вадима Рабиновича, Виктора Медведчука, Вадима Столара и депутатов, ориентированных на них.

23 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов высказал мнение, что депутаты из бывшей фракции "ОПЗЖ" не имеют права изменять название и оставаться в парламенте. По его словам, депутаты бывшей "ОПЗЖ" не должны переименовываться и создавать новые группы, а должны извиниться перед украинцами и уйти из парламента.

12 мая в ВР было сообщено об окончательной ликвидации фракции "ОПЗЖ". В тот же день сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Тарас Батенко сообщил, что в ВР зарегистрирован законопроект, который делает невозможным способность представителям партии "ОПЗЖ" и других запрещенных, согласно решению СНБО, партий баллотироваться в будущие составы парламента.

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