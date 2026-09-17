США готовы одобрить передачу Украине 10 ракет для Patriot, но есть нюанс

Страна готова разрешить передачу ракет Киеву с учетом политических, военных и экономических факторов.

Администрация президента США Дональда Трампа готова одобрить передачу Украине 10 управляемых ракет-перехватчиков для систем Patriot, которые ранее были переданы Германии. Стоимость сделки оценивается в $29,6 млн.

Согласно уведомлению Госдепартамента, опубликованному в материалах Конгресса, Берлин не может передавать американское вооружение третьей стороне без согласия Вашингтона. США готовы разрешить передачу ракет Киеву с учетом политических, военных и экономических факторов.

Важно, что речь идет о более старых и менее эффективных ракетах MIM-104E GEM-T (модификация PAC-2), а не о противобаллистических ракетах PAC-3, которые сейчас критически необходимы Украине.

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В Госдепартаменте заявили, что Украина хочет получить эти ракеты для усиления противовоздушной обороны и уже располагает боеприпасами такого же типа.

Документ поступил в Конгресс 14 августа. Передача может состояться после истечения установленного срока рассмотрения сделки, если законодатели не выступят против.

Дефицит Patriot

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит лицензию на производство ракет для комплекса Patriot, однако речь идет о менее современной версии вооружения.

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