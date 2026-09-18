Учёные открыли новый вид из семейства кошачьих впервые за столетие

В настоящее время у учёных есть лишь один живой представитель этого вида, но где-то в джунглях Боливии должны быть ещё.

В последние десятилетия ученые крайне редко открывают новые виды животных. Да и то обычно речь идет о каких-то жуках или морских существах в глубинах океана. Поэтому открытие до сих пор неизвестного науке вида млекопитающих становится настоящей сенсацией.

Как пишет научный вестник IFLScience, недавно в южноамериканской стране Боливии описали новый вид дикой кошки. И это первое открытие нового вида семейства кошачьих за последнее столетие.

Эта история началась с небольшой пятнистой кошки по имени Тилкайо, которая живет в приюте для диких животных Senda Verde в боливийском регионе Юнгас. Исследовательница и соавтор научной работы, опубликованной в журнале Current Biology, Паола Ногалес Аскаррунс впервые встретила животное, когда работала там волонтером. Раньше кошку содержала местная семья в качестве домашнего питомца, поэтому после попадания в приют вернуть её в дикую природу уже не могли.

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По словам исследовательницы, животное имеет необычную внешность. "Если бы вы увидели эту кошку, она показалась бы вам меньше домашней. А уши у неё действительно округлые, как у плюшевого мишки, она очень красивая", – рассказала она.

Сначала учёные предполагали, что Тилкайо может принадлежать к виду Leopardus tigrinus, известному как северная тигровая кошка или онцила. В то же время её внешность больше напоминала южную тигровую кошку Leopardus guttulus. Проблема заключалась в том, что этот вид, по имеющимся данным, обитал в Бразилии, а его присутствие в Боливии не было известно.

Чтобы выяснить происхождение животного, исследовательница вместе с коллегами взяла образцы шерсти и слюны для генетического анализа. Первые результаты оказались непонятными и не соответствовали известным генетическим характеристикам упомянутых видов. Из-за этого исследователи сначала предположили, что во время анализа могла произойти ошибка или загрязнение образца.

Спустя несколько лет Ногалес Аскаррунс повторила исследование, воспользовавшись новыми знаниями об анализе ДНК. На этот раз учёные исследовали митохондриальный и ядерный геномы и сравнили их с генетическими данными других тигровых кошек и музейных образцов. Результаты показали, что Тилкайо принадлежит к ранее неизвестному науке виду.

Исследование показало, что эволюционная линия этого вида, который в честь Тилкайо был назван Leopardus tilcayo, отделилась от близких видов примерно 1,4 млн лет назад. По эволюционным меркам это довольно давно.

Авторы отмечают, что новый вид легко было не заметить из-за внешнего сходства с другими тигровыми кошками. Некоторые музейные экземпляры и животные, зафиксированные фотоловушками, могли быть неправильно определены. Leopardus tilcayo отличается, в частности, более крупными розетками на шерсти и более длинным, менее пушистым хвостом. Длина тела составляет около 42,5–50,5 см, а хвоста – 25–26,5 см.

Впрочем, на данный момент Тилкайо является единственным известным представителем этого вида, находящимся в неволе.

С открытием Leopardus tilcayo количество известных видов тигровых кошек в Южной Америке возросло до пяти. Исследовательница предполагает, что на континенте могут оставаться и другие неизвестные виды, в частности в Аргентине. Она планирует продолжить изучение музейных экземпляров, чтобы уточнить ареал обитания этих животных.

"Я хотела бы донести до людей, что нам до сих пор предстоит открыть так много. Поэтому нам просто нужно оглянуться вокруг – у нас до сих пор так много видов, которые предстоит описать", – отметила г-жа Аскаррунс.

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