Депутат обвиняет власть в политических преследованиях путем давления на него правоохранительных органов.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил о выходе народного депутата Олега Воронько из фракции "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента он обнародовал заявление Воронько о выходе из фракции.

Сегодня на заседании парламента Воронько обвинил власти в политических преследованиях путем давления на него правоохранительных органов.

Он отметил, что нынешняя власть "деградировала вплоть до уголовных преследований депутата", который высказывает несогласие с принимаемыми решениями. По словам Воронько, "травля" ведется из-за его голосования против распродажи земли, против легализации игорного бизнеса, а также за его вхождение в МФО "Разумная политика", возглавляемое Дмитрием Разумковым.

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Олег Воронько избирался в парламент в избирательном округе №103 Кировоградской области. Он входил во фракцию "Слуга народа" и является членом Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Поскольку депутат избирался по округу, а не по списку партии, то его выход из фракции не является основанием для лишения его депутатского мандата.

Как сообщал УНИАН, 28 января правоохранители задержали депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых во время получения взятки в 558 тысяч гривень. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.