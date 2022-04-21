Вновь созданную депутатскую группу возглавил бывший глава фракции ОПЗЖ.

В Верховной Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В нее вошли члены бывшей фракции ОПЗЖ - партии, запрещенной решением СНБО.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Главой вновь созданной группы стал Юрий Бойко, бывший сопредседатель фракции ОПЗЖ.

"Также в состав вошли: Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорик, Черный, Королевская, Солод. С прошлого названия убрали одно слово и одно добавили: они перестали быть оппозиционными и стали за мир", - пишет Гончаренко.

14 апреля в Раде было объявлено о приостановлении деятельности фракции "ОПЗЖ".

20 марта Совет нацбезопасности и обороны остановил любую деятельность ряда политических партий на время его действия. Причина - связи политических структур с агрессором. Под запрет попали, среди прочего, ОПЗЖ и "Партия Шария". После полномасштабного вторжения РФ ряд депутатов от ОПЗЖ покинули страну.

Отметим, в состав ОПЗЖ входил задержанный ранее кум Путина Виктор Медведчук, который сейчас находится под стражей по подозрению в государственной измене.