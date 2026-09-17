Украина держит фронт, но беспокойство вызывает война в небе, – The Economist

Украинские военные заявляют, что даже новая мобилизация в России не станет катастрофой.

Война в Украине не находится в состоянии полного тупика, хотя ситуация на карте может создавать такое впечатление. За линией фронта продолжается борьба технологий, производственных возможностей и адаптации к новым условиям. Особенно сложной для Украины становится ситуация в войне на дальних дистанциях, где, по оценке британского издания The Economist, Россия вступает в зимний период с преимуществом в производстве и технологиях.

Автор публикации обращает внимание на то, что современные дроны всё больше стирают грань между фронтом и тылом. Непосредственно у передовой формируется так называемая "кольцевая зона" шириной примерно 40–80 км. Там передвижение военных стало чрезвычайно опасным из-за постоянного использования FPV-дронов.

По словам одного из украинских военных, российские солдаты из-за угрозы атак дронов почти не используют бронетехнику. "Иногда они проходят до 20 км, неся всё на спине, поэтому если услышат дрон, им легче спрятаться", – рассказывает он.

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В то же время дроны используются не только непосредственно на передовой. Обе стороны пытаются проникать с их помощью как можно глубже в тыл противника, атакуя логистические маршруты. В публикации описывается работа украинского подразделения Nemesis, операторы которого охотятся за российским транспортом и военными целями на оккупированной территории.

Важным направлением становится борьба за изоляцию оккупированного Крыма. Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди отмечает, что его подразделения пытаются ослабить российскую логистику. "Крым – это жемчужина в короне России", – говорит он, описывая значение полуострова для российских сил.

Однако Россия также адаптируется и развивает собственные дальнобойные дроновые операции. Как отмечает The Economist, среди приоритетных целей оказались железнодорожные перевозки: под удары попадают не только поезда с военными грузами, но и гражданские локомотивы.

Еще большей проблемой для Украины автор называет увеличение дальности и масштабов российских ракетных атак. Старые Shahed с поршневыми двигателями постепенно заменяются более быстрыми реактивными версиями, которые, вероятно, оснащены китайскими двигателями. Украинским наземным средствам ПВО становится всё труднее их перехватывать. В то же время Россия наращивает производство баллистических ракет, тогда как Украина располагает ограниченными запасами американских Patriot.

Украина разрабатывает собственные системы перехвата, в частности проект на базе ракеты компании Fire Point. Однако, как отмечает автор, создание полноценной системы противоракетной обороны требует сложного сочетания радаров, каналов передачи данных и систем наведения, поэтому быстрого решения ожидать не стоит.

В итоге The Economist характеризует перспективы Украины как неоднозначные. На передовой украинские военные заявляют о готовности удерживать позиции. Собеседники издания говорят, что под командованием нового, молодого главнокомандующего Михаила Драпатого ситуация изменилась.

"Это уже не маленькая советская армия, воюющая против большой советской армии", – отмечает Алексей Гончарук, бывший премьер-министр, который сейчас возглавляет экспертный совет организации Nemesis.

Украинские военные также не боятся очередной волны мобилизации в России. Однако украинских офицеров беспокоит общий ход боевых действий на территории всей Украины.

Война в Украине

Как писал УНИАН, российские оккупанты продолжают массированные удары по Киеву, из-за чего к октябрю могут быть нарушены системы снабжения продовольствием, работа водопровода и канализации. Западные дипломаты и украинские чиновники предупреждают о риске "падения" столицы и "абсолютного ада".

Также мы сообщали, что на Сумском или Харьковском направлении северокорейские военные могут заменить часть российских подразделений, чтобы те переместились для поддержки наступления в районе Лимана. Источник, связанный с российской группировкой "Север", утверждает, что некоторые северокорейские офицеры уже проводили разведку у границы.

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