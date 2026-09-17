В Карпатах расцвел красивый, но смертельно опасный редкий цветок

Сезон цветения продлится до октября.

В лесах Карпат накануне холодов начал цвести редкий цветок – розмария (Liliaceae). Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Лесовица".

Этот осенний позднецвет расцвел среди увядших листьев ярким фиолетовым цветом. Единичные ее популяции встречаются на Полесье и Подолье, а наибольшая численность в Украине зафиксирована в Карпатах. Ее цветение начинается во время великого праздника Успения Пресвятой Богородицы и продолжается вплоть до конца октября. Цветки бывают одиночные, но также растут и целыми лужицами.

"Магия этого цветка кроется в его таинственном жизненном ритме, где все перевернуто с ног на голову. Пока другие растения весной буйствуют зеленью, розмария прячет своё будущее цветение глубоко под землей, выпуская на свет лишь сочные листья. Она ждет момента, когда лесной шум утихнет, и только тогда, в прохладном осеннем тумане, раскрывает миру свою истинную хрустальную красоту", – говорится в публикации.

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Однако ученые предупреждают, что цветком можно только любоваться – собирать его нельзя. Во-первых, из-за биологического статуса. Растение занесено в Красную книгу Украины со статусом "Неоцененный".

А во-вторых, из-за смертельной опасности: цветок крайне ядовит из-за высокого содержания колхицина. Причем ядовитые вещества содержатся во всех его частях, от лепестков до корня. Сбор цветка для домашних нужд или составление из него букетов строго запрещены.

Наибольшая концентрация колхицина содержится в подземном луковице. Цветок настолько ядовит, что его не ест даже скот. А на пастбищах животные инстинктивно обходят его стороной.

Колхицин особенно опасен для сердца и важных внутренних органов. Попадая в желудок, он вызывает серьезные отравления, иногда смертельные.

Такие отравления случаются в Украине. Ведь весной молодые листья розмарина легко спутать с съедобными листьями черемши.

В Одесской области зацвел необычный цветок

Напомним, что в этом году на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" начало цвести очень редкое растение – мачок желтый. Эти цветы растут на берегах Черного моря и лиманов, но их ареал постоянно сокращается.

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