В Украине меняются правила работы поездов и вокзалов во время воздушных тревог

При красном уровне посадка пассажиров и отправление поездов будут приостановлены, чтобы люди смогли укрыться.

Правительство утвердило новые правила работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Теперь при желтом уровне угрозы поезда будут ходить по расписанию, будет осуществляться посадка и высадка пассажиров. При красном уровне посадка пассажиров и отправление поездов будут приостанавливаться, а люди будут направляться в укрытия.

"Важно отметить, что в зависимости от ситуации на месте "Укрзализныця" сможет оперативно ограничивать движение и рассеивать подвижной состав и пассажиров, чтобы избежать скопления людей", - отметил Корецкий.

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По его словам, "Укрзализныця" совместно с ОГА и местными общинами должна расширить доступ к укрытиям на вокзалах и станциях. Будет введено автоматическое получение информации об уровне угрозы, решения должны приниматься мгновенно.

"Есть соответствующие поручения Министерства инфраструктуры и ГСЧС. Также МВД и Нацполиция дополнительно усилят охрану вокзалов и сопровождение эвакуации", - добавил он.

Корецкий считает, что регионы должны адаптировать графики работы городского транспорта к движению поездов, особенно ночью, и максимально ускорить установку мобильных укрытий, чтобы люди имели возможность укрыться в случае опасности.

Изменения в работе транспорта

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время желтого уровня угрозы без ограничений будет работать Сирецко-Печерская линия (зеленая ветка метро), с обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост (с левого на правый и с правого на левый берег).

По его словам, при красном уровне угрозы зеленая ветка будет курсировать между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Славутич" - "Красный хутор".

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