По факту драки, которая произошла 25 января на заседании земельной комиссии Одесского горсовета, открыто уголовное производство №4202200000000015.

Об этом сообщает "Думская".

Предварительная квалификация - хулиганство, совершенное группой лиц и сопряженное с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, который выполняет обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам, которые прекращали хулиганские действия (часть 3 ст. 296 УК Украины).

Как сообщили изданию источники в прокуратуре, сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении народному депутату Артему Дмитруку, который был инициатором и активным участником побоища.

Напомним, во время драки нардеп скакал по столам и бил людей, пострадало десять человек (по данным полиции, трое), в том числе 80-летний ученый. У двоих диагностировали переломы челюсти и черепно-мозговые травмы.

По непроверенной информации, силовой срыв заседания мог заказать экс-нардеп от Партии регионов Вилен Шатворян, у которого "не идут земельные вопросы" в Одессе.