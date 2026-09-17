В Луну врезался астероид высотой с шестиэтажное здание: последствия удивили ученых (фото)

По оценкам исследователей, событие такого масштаба происходит лишь раз в 132 года.

Ученые обнаружили на Луне кратер, диаметр которого сопоставим с длиной двух футбольных полей, сообщает Sky News.

Речь идет о том, что кратер с крутыми склонами имеет ширину около 222 метров и глубину до 43 метров. Он образовался в результате мощного удара и является крупнейшим новым кратером, когда-либо обнаруженным в Солнечной системе. По оценкам исследователей, событие такого масштаба происходит лишь раз в 132 года.

"Открытие было сделано накануне планов NASA по созданию базы для астронавтов на южном полюсе Луны", - отмечает СМИ.

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Все началось с обычной проверки качества данных, добавляют авторы. В мае 2024 года Роберт Вагнер, ученый NASA, работающий с аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), просматривал на экране своего компьютера огромную карту Луны. Его внимание привлекло необычно большое яркое пятно, окруженное темным ореолом.

Как пояснили в NASA, это могло свидетельствовать о том, что поверхностный материал в этом участке подвергся сильному удару и смещению.

"Я просто остановился, бросил всё и начал выяснять, что это за пятно", - рассказал Вагнер.

Кратер образовался на восточном краю Луны в период с 11 апреля по 22 мая 2024 года после того, как в поверхность врезался фрагмент кометы или астероида размером примерно с шестиэтажное здание, сообщили в космическом агентстве.

"Это событие является статистически редким явлением, которое фактически можно назвать наблюдением, которое случается раз в жизни", - написали ученые в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Кратер получил название в честь покойного Томаса Макгетчина, бывшего директора Лунного и планетарного института в Хьюстоне. По словам исследователей, этот кратер в три раза больше предыдущего рекордсмена, который LRO обнаружил около десяти лет назад.

В то же время момент падения астероида не удалось зафиксировать в режиме реального времени ни телескопам на Земле, ни космическим аппаратам. Широкоугольные снимки LRO оставались незамеченными среди огромного массива данных вплоть до августа 2025 года. Прошлой осенью аппарат сделал более детальные изображения, а в начале этого года открытие было окончательно подтверждено. В статье говорится:

"Последний удар всколыхнул лунную поверхность на площади более 100 километров. По словам Марка Робинсона, главного научного сотрудника, ответственного за камеры LRO, и ведущего автора одного из исследований, пыль и обломки горных пород были выброшены под большим углом, чем ожидали исследователи".

В другом исследовании вокруг нового кратера обнаружили холодный участок шириной около 6,4 километра. Это соответствует процессу разрыхления верхнего слоя лунного грунта.

Исследователи объяснили, что охлаждение происходит из-за того, что удар разрыхляет слой обломков пород, пыли и грунта вокруг кратера. Он становится менее плотным и, соответственно, хуже удерживает тепло.

Ученые отмечают, что масштаб этого холодного участка впечатляет, ведь он демонстрирует: удары космических тел могут изменять поверхность Луны далеко за пределами самого кратера.

Многочисленные кратеры, обнаруженные LRO после запуска в 2009 году, свидетельствуют о том, что верхний слой лунного грунта толщиной около 2,5 сантиметра полностью перемешивается в результате падения материала, выброшенного во время ударов, примерно раз в 80 тысяч лет. Это происходит быстрее, чем считалось ранее, отметил Робинсон:

"Вопреки распространённому мнению, что покрытые лунной пылью следы астронавтов миссии "Аполлон" останутся на поверхности навсегда, они "точно исчезнут за этот промежуток времени".

Следующим шагом, по его словам, станет расчет риска того, что материал, выброшенный при образовании кратера, может упасть на запланированную НАСА лунную базу.

Намерения Китая в отношении Луны

Напомним, ученые забили тревогу из-за планов NASA и Китая построить полноценные базы на Луне. Согласно замыслу, на Луне должны появиться жилые модули, взлетно-посадочные полосы и энергосистемы.

В то же время, по словам инженера Нермы Калук, лунное строительство требует собственного строительного кодекса, поскольку земные нормы рассчитаны на иную гравитацию, грунт, воздух и риски. В частности, на Земле нормы учитывают ветер, пожары и землетрясения, а на Луне отсутствуют традиции инспектирования, карты грунтов и т. п.

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