'Жаль, что Китай не на нашей стороне': Зеленский рассказал о влиянии Пекина на переговоры

Президент отметил, что не видит, чтобы Китай оказывал давление на Россию с целью прекращения войны.

Китай может найти способ подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к переговорам, но не делает этого, потому что Пекин не на стороне Украины в этой войне. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью NHK.

Он подчеркнул, что никогда не видел, чтобы Китай оказывал давление на Россию с целью прекращения войны.

"Возможно, они делают это в ходе каких-то своих двусторонних встреч. Не знаю. Но я считаю, что они оказывают огромное влияние на Россию, особенно сейчас, когда введены многочисленные санкции, существует теневой флот, а также отрезаны энергетические и банковские системы. Конечно, Китай может найти способ подтолкнуть Путина к переговорам. Я уверен. Но они этого не сделали. И если ты можешь, но не делаешь, то это поддержка или нет?" – отметил Зеленский.

Видео дня

Он считает, что Китай в большей степени на стороне России.

"Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне – в политическом плане. Дело даже не в оружии. Дело в политической воле. И жаль, потому что эту войну могут мгновенно остановить сильные лидеры, в том числе и Китай. Жаль, что они не на нашей стороне. Но это не проблема. Это досада", – подчеркнул президент Украины.

По его словам, проблема заключается в том, что КНР "не занимает нейтральную позицию", а "немного больше на стороне России". При этом он добавил, что речь идет не о прямом предоставлении оружия, а о большей открытости по отношению к России и готовности помогать больше ей, чем Украине, а в случае такой большой страны "это "немного" означает много".

Зеленский сказал, что в Украину попадали ракеты северокорейского производства, а китайских он не видел.

"Но я знаю, что их технологии попадают в Россию. Оборудование, которое они используют, поступает из Китая, вероятно, вместе со специалистами и технологиями", – добавил он.

Китай призвал Украину и Россию прекратить войну – что известно

Как сообщал УНИАН, в июне 2026 года Китай публично обратился к Киеву и Москве с призывом прекратить боевые действия и как можно скорее возобновить переговорный процесс. Соответствующее заявление прозвучало во время заседания Совета Безопасности ООН.

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй заявил, что Пекин настаивает на немедленном прекращении огня как необходимом условии для дальнейших переговоров между сторонами. По его словам, только после прекращения боевых действий возможен реальный диалог по урегулированию конфликта.

Китайский дипломат призвал обе стороны продемонстрировать политическую волю и без промедления приступить к поиску путей мирного урегулирования.

Пекин не признает себя стороной конфликта и заявляет о нейтральной позиции, но, по данным западных правительств и аналитиков, РФ получает из Китая товары двойного назначения, в частности микроэлектронику, станки, оптическое оборудование, дроны и компоненты к ним, которые могут использоваться в военной сфере.

Кроме того, у Евросоюза есть доказательства того, что Китай обучал российских военных, в частности, использованию беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: