Абрамович, Плачкова, Фельдман и Столар написали соответствующие заявления.

Ряд депутатов заявили о выходе из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram.

"Депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявления о выходе из депутатской фракции "ОПЗЖ", - написал Гончаренко.

При этом он добавил: "Ну что, посыпалась пятая колонна!"

Что предшествовало

15 марта правоохранители провели ряд обысков по адресам членов ОПЗЖ, которые намеревались покинуть страну. У трех депутатов изъяли оружие, сообщало ГБР.

У Вадима Рабиновича изъяли три ружья и крупные суммы наличных в гривнах и долларах, у Виктора Черного – две гранаты, а у Олега Волошина – пистолет.

Обыски провели в рамках уголовного дела о превышении власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия.

Кроме того, против депутата Рады, члена ОПЗЖ Ильи Кивы возбудили производство в связи с поддержкой парламентарием агрессии РФ против Украины. Сейчас он находится за пределами страны.

После этого Кива написал заявление о сложении депутатского мандата.

Накануне полномасштабного вторжения российских войск сопредседатель ОПЗЖ Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста за границу, а его каналы удалили весь пророссийский контент.

Как писал УНИАН, депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича задержали, когда он незаконно фотографировал блокпосты Теробороны в Киеве.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов обратился ко всем членам ОПЗЖ, пригрозив немедленными мерами в случае разоблачения сотрудничества с врагом.

Вас также могут заинтересовать новости: