Европейский 'Железный купол': премьер-министр Чехии озвучил союзникам идею

Бабиш подчеркнул, что необходимо извлечь уроки из войны в Украине и искать решения, особенно в сфере защиты от баллистических ракет.

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш в четверг, 17 сентября, предложил создать европейскую систему противоракетной обороны под названием "Euro Patriot", основанную на израильском противовоздушном щите "Железный купол", сообщает EFE.

Издание сообщило, что эту идею Бабиш озвучил на открытии Пражского оборонного саммита – форума экспертов и политиков, который ежегодно проводится в столице Чехии.

"Мы должны извлечь уроки из войны в Украине и искать решения, особенно в сфере защиты от баллистических ракет", – заявил он.

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В статье отмечается, что в своих атаках на Украину Россия применяет баллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал", против которых у Украины есть ограниченные оборонительные возможности, такие как американская система Patriot.

Отмечается, что в отношении израильской системы "Железный купол", которая сочетает в себе несколько уровней защиты, Бабиш заявил, что хотел бы "попробовать убедить" своих европейских партнеров сосредоточиться на проекте такого типа.

"Эта система защищает Израиль от ракет и снарядов малой и средней дальности, предназначенных для более сложных угроз, а также от баллистических ракет большой дальности, даже за пределами атмосферы, в сочетании со вспомогательной системой, основанной на лазерных технологиях", – отмечается в публикации.

По мнению Бабиша, его предложение является реалистичным, как и проект "Airbus", где "объединив свои возможности в 1970 году, европейские страны продемонстрировали, чего они могут достичь, соединив свои амбиции с долгосрочными обязательствами".

В статье подчеркивается, что со временем сотрудничество между государствами и крупными инвесторами превратило "Airbus" в настоящий символ европейского сотрудничества, направленного на конкуренцию с Соединенными Штатами в авиационной отрасли.

По мнению чешского политика, который является агропромышленным магнатом, проект "Euro Patriot" усилит вклад Европы в НАТО и поддержит военные предприятия стран-членов альянса, не создавая при этом прямой конкуренции с Соединенными Штатами.

Издание отметило, что Чешская Республика, бывшая коммунистическая страна в центре Европы, является членом НАТО с 1999 года.

Украине не хватает ракет для Patriot

Ранее УНИАН сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа готова одобрить передачу Украине 10 управляемых ракет-перехватчиков для систем Patriot, которые ранее были переданы Германии. По данным, стоимость сделки оценивается в $29,6 млн. Согласно сообщению Госдепартамента, Берлин не может передавать американское вооружение третьей стороне без согласия Вашингтона. США готовы разрешить передачу ракет Киеву с учетом политических, военных и экономических факторов.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит лицензию на производство ракет для комплекса Patriot, но речь идет о менее современной версии вооружения. Глава Белого дома не сообщил, когда может быть принято окончательное решение о предоставлении такой лицензии.

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