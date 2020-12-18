В переписке народная избранница называет своего собеседника «крошкой» и обсуждает будущую встречу.

Народный депутат Антонина Славицкая (ОПЗЖ) во время сегодняшнего заседания Верховной Рады вела переписку интимного характера с абонентом под ником h888.

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Соответствующие фото из зала заседания опубликовал «Цензор.НЕТ». В переписке Славицкая называет своего собеседника «крошкой» и обсуждает будущую встречу.

"... 2. У тебя должен быть запасной ключ. И если мы договариваемся о встрече, я говорю давай на квартире, то ты если не готова (не сделала все,что выше), то говоришь - я не готова, давай на стороне или давай через месяц", - пишет нардепу h888.

"Крошка, я говорила тебе, что ... пилишь меня. Что мне сделать. Я писала тебе день будет сложный. Я не понимаю. Я не хочу ссориться, я люблю тебя, но ты часто необъективен...", - отвечает Славицкая.

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Автор: УНИАН