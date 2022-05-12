По словам депутата Тараса Батенко, пока нет инструмента "искоренить эту перекрашенную пятую колонну" из парламента.

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, запрещающий представителям политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и других запрещенных в соответствии с решением СНБО партий баллотироваться в будущие составы парламента.

Об этом, в частности, сказал сопредседатель депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде Тарас Батенко, комментируя сегодняшнее решение парламента о прекращении существования фракции "ОПЗЖ" во ВРУ.

По его словам, сейчас парламент не имеет инструментов и методов, чтобы запретить депутатам от ОПЗЖ посещать сессионный зал и голосовать за законопроекты.

"Фактически сегодня ничего не произошло. Закон не предусматривает возможности забрать таким образом - через приостановление деятельности или прекращение деятельности политической партии и соответственно ее фракции в Верховной Раде - мандат народного депутата. Мандат народного депутата прекращается исключительно либо по решению суда, либо из-за смерти народного депутата, либо это личное заявление народного депутата о сложении полномочий. Ничего из этого нет", - сказал Батенко.

Он подчеркнул, что это касается как тех депутатов, которые избирались по мажоритарным округам выдвиженцами ОПЗЖ, так и тех, которые избирались по списку этой политической партии.

Батенко также напомнил, что еще месяц назад первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко объявил о том, что приостанавливается деятельность фракции ОПЗЖ в парламенте в соответствии с решением СНБО и письма Министерства юстиции.

"После этого, сразу же в этот день часть фракции ОПЖЗ переформатировалась в депутатскую группу во главе с господином Бойко. "Перекрасились", когда поняли, что им некуда деваться и надо быстро переименовывать себя в депутатскую группу и дальше вести депутатскую деятельность. Мы зарегистрировали соответствующее обращение на спикера парламента, чтобы им запретить ходить. Ничего не произошло. И сегодня они продолжают ходить и голосовать исправно за законопроекты", - отметил он.

В то же время, по словам Батенко, в парламенте уже зарегистрированы соответствующие законопроекты, которые должны исключить работу представителей запрещенных партий в законодательном органе страны.

"Мы зарегистрировали законопроект, который как раз запрещает и представителям ОПЗЖ бывшим и сегодняшним, потому что есть же еще депутаты в разных уровнях советов местных, и представителям других запрещенных партий, в соответствии с решением СНБО, как партия Шария и другие, баллотироваться в будущие составы парламента", - сказал он.

Также по словам Батенко, "в ВРУ есть законопроекты других коллег-депутатов, которые говорят о том, что надо забрать мандат у ряда депутатов фракции ОПЗЖ, которые явно были пророссийские, ездили в Кремль на поклон к Путину", были идеологами русского мира в Украине.

"Но мы же понимаем, что это в определенном смысле нарушение Конституции и т.д. Поэтому мы сейчас в ситуации, когда эти люди просто "перекрасились" и дальше хотят осуществлять политическую деятельность уже в новой Украине... Но будем дожимать парламент в тот или другой способ, по крайней мере через регламентный комитет, чтобы запретить им посещать сессионный зал", - сказал он.

При этом Батенко добавил, что если не будет парламентских методов "искоренить эту пятую колонну перекрашенную, то очевидно будут внепарламентские методы и общество подскажет, как это сделать".

Как писал УНИАН, 12 мая фракция "оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде официально перестала существовать.

Отметим, в состав ОПЗЖ входил задержанный ранее кум Путина Виктор Медведчук, который сейчас находится под стражей по подозрению в государственной измене.

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