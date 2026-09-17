Правительство просил АЗС не поднимать цены выше 100 грн/л, но это не работает: сколько стоит топливо

Напряжённость на рынке топлива в Украине нарастает.

Кабинет министров просил сети АЗС не повышать стоимость топлива до психологической отметки в 100 гривень за литр и выше в надежде на изменение ситуации на внешнем рынке. Сети премиум-сегмента пока держатся, однако уже накануне в отдельных регионах появились оптовые предложения выше 100 грн/л, пишет enkorr.

Потенциальная розничная стоимость дизельного топлива ещё в начале недели оценивалась выше 102 грн/л. Крупные сети пока могут себе позволить распродавать дешёвые запасы, в то время как более мелкие операторы ожидают превышения психологической отметки со стороны флагманов рынка.

По данным консалтинговой группы "А-95", по состоянию на 17 сентября средняя цена на бензин за день выросла на 1,07 грн, до 88,32 грн/л, на дизельное топливо – на 32 коп., до 98,24 грн/л, а на сжиженный газ – на 16 коп., до 44,6 грн/л.

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Рост цен на дизельное топливо несколько замедлился, в то же время бензин продолжает дорожать. Постепенно дорожает и сжиженный газ, реагируя на рост оптовых цен.

Среди сетей самые высокие цены на бензин у WOG – 92,9 грн/л (+3 грн), SOCAR – 91,9 грн/л (+2 грн) и ОККО – 91,9 грн/л (+1 грн). Большинство операторов пока держатся на уровне ниже 90 грн/л.

По дизельному топливу в заповедный потолок 99,9 грн/л сегодня уперлись ОККО, "Автотранс" (+2 грн/л за день), а также со вчерашнего дня UPG. Но всех опередил Neftek с ценой 99,99 грн/л. Что касается самых низких цен на дизельное топливо, то в тройке лидеров остаются Rodnik (93,49 грн/л), Brent Oil (95,45 грн/л, +1 грн/л) и "БРСМ-Нафта" (95,54 грн/л, +59 коп./л).

Цены на топливо в Украине – последние прогнозы

Стоимость дизельного топлива в Европе обновила исторический максимум. Из-за этого цены на дизельное топливо в Украине приблизились к отметке 100 гривен за литр, а превысить ее могут уже в ближайшее время, считает директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Основатель группы Prime Дмитрий Леушкин заявляет, что цена дизельного топлива в Украине превысит 100 грн за литр и приблизится к отметке в 105 грн. При этом в дальнейшем цена дизеля может достичь 108 грн за литр.

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