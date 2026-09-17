Мужчина-металлоискатель нашел дорогой золотой браслет возрастом 3000 лет (фото)

Эксперты отметили, что в прошлом этот браслет, вероятно, принадлежал мужчине или женщине высокого статуса в местной земледельческой общине.

Идрис Томас, который до этого момента находил с помощью металлоискателя лишь серебряные монеты, был потрясен, обнаружив золотое изделие - браслет эпохи поздней бронзы, официально признанный кладом. Об этом пишет BBC.

Эксперты из Национального музея Уэльса (Museum Wales) установили, что возраст находки составляет около 3000 лет, а содержание золота в ней - 92,8%. Бретт Хаммонд, генеральный директор аукционного дома Timeline Auctions, оценил стоимость изделия в сумму от 15 000 до 20 000 фунтов стерлингов (от 895 тысяч гривень до 1 миллиона 200 тысяч гивень), хотя официальная оценка пока не озвучена.

Интересно, что Томас обследовал сельскохозяйственные угодья, принадлежащие Джерайнту Эдвардсу (в Лланухлллине, графство Гуинет), и уже через 20 минут получил сигнал от металлоискателя.

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"Сначала я подумал, что это очередной кусочек фольги, но потом увидел золотой блеск и немного копнул вокруг", - рассказал он.

На слушаниях в Карнарвоне, где решался вопрос о признании находки кладом, заместитель коронера по Северо-Западному Уэльсу Сара Райли назвала этот предмет "совершенно потрясающим".

Эксперты отметили, что в прошлом этот браслет, вероятно, принадлежал мужчине или женщине высокого статуса в местной земледельческой общине.

Эдвардс ранее говорил, что всегда чувствовал в своей земле некую "особую, уникальную энергетику":

"На нем нет ни клейма, ни каких-либо отметок, но, полагаю, в те времена золото еще не клеймили".

Он выразил интерес к тому, откуда именно происходит это золото - браслет был отправлен на экспертизу и регистрацию.

"Некоторым людям так и не выпадает шанс найти подобную вещь на собственной земле", - сказал он, добавив, что испытывает "великолепные чувства" и уже успел "сильно привязаться" к браслету.

В свою очередь Томас назвал эту находку событием, которое случается "раз в жизни".

"Я в полном шоке, на седьмом небе от счастья - эти чувства трудно описать словами", - добавил мужчина.

Отмечается, что Томас занимался поиском с металлоискателем два года, увлекшись этим занятием после просмотра передач по телевизору.

"Уверен, есть люди, которые занимаются этим по 10 лет, но так и не находят ничего подобного", - отметил он.

Музей и художественная галерея "Сториел" (Storiel) выразили заинтересованность в приобретении этой находки после того, как Комитет по оценке кладов проведет ее независимую экспертизу.

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