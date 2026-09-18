ЕС выделит Украине 3,3 млрд евро: на что их потратят

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз использует оставшиеся средства из программы SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов с Украиной.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в пятницу, 18 сентября, Европейский Союз выделит Украине 3,3 млрд евро на закупку ракет и дронов, говорится на сайте пресс-службы Еврокомиссии.

В заявлении отмечается, что во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии сообщила, что Украина получит средства, необходимые для приобретения ракет и дронов на фоне усиления российских атак на Киев.

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз использует остатки средств из программы SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов с Украиной.

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"Это позволит нам объединить боевой опыт и инновации Украины с технологическим и промышленным потенциалом Европы", – подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Она отметила, что главная цель нового сотрудничества – создание европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны. В ее основу будет положена совместная система противодействия баллистическим ракетам Freya.

Примечательно, что глава Еврокомиссии также обсудила с президентом Украины реформы, которые должна утвердить Верховная Рада. Они необходимы для разблокирования дальнейшего финансирования и евроинтеграции Украины.

Фон дер Ляйен выразила солидарность с жителями Киева и всех регионов Украины, страдающих от ежедневных российских обстрелов.

На следующей неделе она планирует принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где выступит с призывом к союзникам.

"Мое послание друзьям Украины во всем мире будет простым: Европа усиливает свои усилия. Теперь и другие должны активизировать свою поддержку", – заявила президент ЕК.

Помощь Украине от ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в День независимости Украины, 24 августа, Европейская комиссия одобрила выделение 6 ,1 миллиарда евро в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины. Эти средства пойдут на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радиолокационные станции. Примечательно, что одобрение средств Еврокомиссией дополняет уже утвержденные планы на сумму 16 млрд евро, из которых 8,35 млрд евро уже было выделено Украине. В пресс-службе Еврокомиссии добавили, что большинство закупок будет осуществляться у оборонных компаний ЕС.

Также мы писали, что Европейский Союз предоставит Украине 1,4 миллиарда евро непредвиденной прибыли от замороженных российских активов. Отмечается, что это уже пятый такой транш, предыдущий поступил в марте 2026 года. С момента замораживания российские активы принесли в общей сложности 8 миллиардов евро непредвиденной прибыли. Эти средства поступают из активов Центробанка РФ, замороженных в соответствии с санкциями ЕС. Хотя сами активы остаются замороженными, проценты по остаткам денежных средств не принадлежат России, и Совет ЕС решил, что эта чистая прибыль должна быть использована для помощи Киеву.

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