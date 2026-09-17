В Польше заявили о мощном взрыве возле Ягодина: что говорят пограничники

Попаданий в пограничную инфраструктуру Украины не было, но пограничники действительно слышали взрыв.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вблизи украинско-польской границы со стороны Украины была зафиксирована атака российского ударного дрона.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, об этом Туск заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Кристианом Штокером.

В частности, по словам Туска, "вероятно, была атакована АЗС вблизи польской границы, недалеко от украинского города Ягодин".

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Как добавил польский премьер: "Произошел очень мощный взрыв".

"Наш самолет был поднят в воздух", – сообщил Туск.

В то же время Оперативное командование польских вооруженных сил сообщило о проведении операций военной авиации в воздушном пространстве Польши в связи с российскими атаками в Украине с применением беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Люблинском и Подкарпатском воеводствах из-за российской угрозы в Украине.

Как подчеркнул Туск: "Мы должны вместе подумать над тем, как защитить весь Европейский Союз и наши страны от потенциальных провокаций и атак со стороны России".

При этом, как сообщил в комментарии УНИАН пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, в украинские пункты пропуска попаданий не было.

"Но в направлении границы, в нескольких километрах от нее, взрыв слышали наши пограничные наряды", – сообщил Демченко.

Пресс-секретарь уточнил, что не может раскрыть больше подробностей о взрыве, поскольку пограничники находятся непосредственно в пункте пропуска, а не за его пределами.

Российские удары у границы

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в 2 км от границы с Польшей, в Волынской области, российские захватчики нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда. Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал.

По данным "Укразализныци", незадолго до удара по локомотиву на украинско-польской границе стоял дипломатический поезд. Среди его пассажиров были, в частности, советники по вопросам безопасности нескольких стран ЕС и бывшие европейские лидеры, в числе которых – экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Между тем в другом поезде, находившемся на этой же станции непосредственно во время атаки, ехал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

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