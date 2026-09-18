Россия нанесла удар по торговому центру в Запорожье: на месте бушует масштабный пожар

Семикин сообщил, что враг нанес удар по супермаркету на правом берегу.

Вечером в четверг, 17 сентября, российские оккупанты нанесли удар по торговому центру в Запорожье, сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин.

Он сообщил, что в настоящее время на месте попадания бушует масштабный пожар.

"К вечеру враг нанёс удар по супермаркету на правобережье – сейчас там бушует масштабный пожар", – говорится в его сообщении.

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Семикин добавил, что целью врага сегодня в Запорожье были гражданские предприятия, автобусные остановки и сами автобусы, торговые центры.

По его словам, российские войска уничтожают запасы гречки и соли, но он призвал население не поддаваться панике и не скупать продукты в промышленных масштабах.

Впоследствии Семикин добавил, что у горожан больше нет удобного выбора любимых продуктов в этом месте.

"Потеряно место, где собирались домохозяйки, рабочие по окончании рабочего дня, молодежь, которая тусовалась. В масштабах микрорайона – трагедия", – написал он.

В то же время сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что, по предварительным данным, в результате атаки России на ТЦ обошлось без пострадавших.

По имеющимся данным, речь идет о торговом центре "Армстор".

Атаки России по Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 17 сентября российские оккупанты нанесли удары по нескольким районам Киева. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что были попадания. Предварительно, пострадали 12 человек. По словам Кличко, в Днепровском районе обломки упали в нескольких местах. Там повреждены офисное здание и жилой дом. Также обломки упали на территории складских помещений и вблизи АЗС. Кроме того, на одном из участков повреждены остекление и фасад трехэтажного офисного здания. Он добавил, что в Святошинском районе, по предварительным данным, произошло попадание в нежилое здание, а в Соломенском районе, по предварительной информации, разрушено складское здание.

Также мы писали, что враг совершил массированную атаку на Одесскую область. Известно, что в областном центре произошло попадание в многоэтажку и частный жилой сектор, есть раненые, среди которых – маленький ребенок. Начальник Одесской МВА Сергей Лысак рассказал, что в результате ночной вражеской атаки была повреждена 19-этажная жилая здание, разрушены квартиры с 14-го по 16-й этажи. Также в другом районе города разрушен частный жилой дом, ещё один повреждён. Всего пострадали 6 человек, среди которых – два ребёнка.

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