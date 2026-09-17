Россия развернула ретрансляторы в Беларуси: мониторы рассказали об их роли

В течение этой и прошлой недель на территории Беларуси была обнаружена работа сразу четырех ретрансляторов, которые РФ использует для управления реактивными БПЛА. Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал "️єРадар".
По их данным, ретрансляторы были обнаружены в районах населенных пунктов Хойники, Дзярбинка, Махновичи и Буда-Софиевка. Благодаря им РФ удалось существенно увеличить дальность полета беспилотников, позволив им добраться до границы с Польшей.
"По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять БПЛА в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы", - отмечает канал.
Аналитики добавляют, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Буда-Софиевки до Луцка чуть больше 250 километров. Также канал публикует примерное расположение всех четырёх обнаруженных ретрансляторов, которые находятся недалеко от границы с Украиной.
Ретрансляторы в Беларуси: что известно
Напомним, об установке ретрансляторов в Беларуси, которые РФ использует для атак на Украину, стало известно в июне этого года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Беларуси, потребовав отключить эти ретрансляторы.
Уже через пять дней Зеленский сообщил, что ретрансляторы в Беларуси перестали работать. В то же время он тогда подчеркнул, что на тот момент было неизвестно, демонтировал ли Минск их или просто отключил.
Уже 16 сентября пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Беларусь вновь начала включать ретрансляторы на своей территории. По его словам, именно благодаря им РФ удалось атаковать пункт пропуска "Ягодин".