В Варшаве отреагировали на угрозы РФ про 'Польшу за 3 дня'

Если бы РФ могла это сделать, она бы давно это осуществила, считает Сикорский.

Россия уже не впервые угрожает Польше ядерным оружием. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, реагируя на угрозы помощника кремлевского диктатора Николая Патрушева.

"Это сфера (ядерное оружие, – УНИАН), в которой Россия имеет преимущество. Но, как показал пример Украины, ей сложно использовать это преимущество. Если бы Россия могла завершить эту войну ядерным шантажом, она бы уже это сделала", – сказал Сикорский.

Он добавил, что российские генералы "уже 20 лет угрожают ядерной войной" Польше, а "кремлевские пропагандисты делают это непрерывно". Также он подчеркнул, что в Кремле должны понимать, на что они пойдут в случае объявления войны Варшаве.

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"Советские товарищи, а теперь россияне, должны осознавать соотношение сил. Они также должны понимать, чем рискуют, когда угрожают нам", – добавил Сикорский.

Обмен угрозами между РФ и Польшей

Напомним, 11 сентября кремлевский диктатор Путин выступил с рядом угроз в адрес Украины и Запада. В частности, он заявил, что ввод европейских войск на территорию Украины якобы будет означать войну Европы с Россией.

В ответ на это Сикорский заявил, что Украина сама должна решать, какие войска могут находиться на ее территории. Также на фоне заявления Путина Сикорский призвал НАТО усилить военные учения в Калининградской области, чтобы российские власти "не знали, чего ожидать".

Позже Патрушев заявил, что Россия якобы может применить против Польши "весь арсенал" своих сил и средств в случае прямой войны. Также он заявил, что в таком случае польская государственность "прекратит своё существование через два-три дня".

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