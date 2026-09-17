У Трампа объяснили, почему Россия и Украина не приступили к переговорам

В Соединённых Штатах настаивают на том, что войну нельзя решить на поле боя, и нужно переходить к переговорам.

Россияне не прекращают наносить удары по Украине, поскольку стремятся зимой добиться значительных успехов для улучшения своей позиции на переговорах. Об этом посол США в НАТО Мэтт Витакер заявил в эфире телеканала Fox News.

Как заявил дипломат, США пытаются прекратить войну между Россией и Украиной, а президент Дональд Трамп придерживается позиции, что убийства должны прекратиться.

"Один из способов, с помощью которого мы можем попытаться этого добиться, - это заключить серию соглашений о прекращении огня, будь то в отношении энергетической инфраструктуры или таких объектов, как больницы и т. п. Но сейчас очевидно, что обе стороны до сих пор пытаются одержать верх", - подчеркнул Витакер.

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По его словам, в Украине осознают, что вступают в очень важную зиму, которую собираются пережить.

В частности, по его мнению, россияне воспринимают ситуацию таким образом, что им может удастся добиться значительных успехов, если их стратегия сработает.

Также посол напомнил слова Трампа о том, что Россия и Украина "ненавидят друг друга". А с обеих сторон гибнут тысячи солдат на линии фронта, и на это "тяжело смотреть". Поэтому в США отстаивают необходимость заключения мирного соглашения.

Как подчеркнул Витакер, Трамп неустанно работает в этом направлении, но без согласия обеих стран этого не произойдет.

"И на данный момент, похоже, нет никакой возможности для них встретиться", - добавил Витакер.

Также американский посол напомнил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер, специальные представители Трампа, посещали Москву и Киев и добились определенного прогресса в ходе переговоров с россиянами и украинцами. Витакер отметил:

"Похоже, что есть определенная надежда на потенциальные трехсторонние переговоры с участием США".

При этом, по мнению дипломата, Украина и Россия стремятся получить определенное преимущество в краткосрочной перспективе, чтобы укрепить свою переговорную позицию.

Впрочем, как заметил Витакер, россияне практически не добиваются успехов на передовой, если вообще добиваются каких-либо успехов, поскольку реальность на поле боя свидетельствует о том, что ситуация зашла в тупик.

По мнению посла США, единственным решением должно быть дипломатическое, и что войну нельзя решить на поле боя. Он надеется, что в обеих странах это осознают и перейдут к переговорам о прекращении войны.

Что этому предшествовало

По данным издания The Financial Times, тема прекращения ударов по объектам энергетики между Украиной и Россией обсуждалась в течение некоторого времени, однако Москва не проявляет к ней интереса. Российский диктатор Владимир Путин не хочет заключать соглашение до наступления зимы, поскольку считает, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины могут усилить давление на Киев с целью заставить его пойти на уступки.

При этом помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что наследный принц Абу-Даби подтвердил Владимиру Путину готовность Объединенных Арабских Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине.

Недавно Джаред Кушнер констатировал отсутствие у Украины и России общего видения желаемого результата и подтвердил, что самым сложным вопросом остается территориальный.

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