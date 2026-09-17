Нацбанк повысил ключевую ставку и дал неутешительный прогноз по ценам

Регулятор повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта.

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16% с целью сдерживания инфляции. В августе 2026 года потребительская инфляция ускорилась до 8,1%, несколько превысив траекторию июльского прогноза НБУ, сообщил глава регулятора Андрей Пышный во время брифинга.

"Это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и вернуть инфляцию на траекторию устойчивого снижения к целевому показателю в 5% на горизонте политики", – говорит Пышный.

Инфляционное давление в Украине остается повышенным прежде всего из-за последствий российской агрессии и войны на Ближнем Востоке, которая спровоцировала ощутимое подорожание топлива. Производственные затраты бизнеса растут, в частности на электроэнергию, логистику и оплату труда.

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"Несмотря на последствия российских атак, рынок труда и потребительский спрос оставались стабильными. В частности, средняя заработная плата в июле и, по оценкам Национального банка, в августе продолжала расти высокими темпами, что поддерживало фундаментальное инфляционное ценовое давление. В то же время инфляцию, вероятно, будет сдерживать значительное предложение продовольствия на внутреннем рынке, в том числе из-за сложностей с вывозом урожая через Черное море", – считает Пышный.

По его словам, к ужесточению денежно-кредитной политики по всему миру сейчас прибегают все больше национальных банков разных стран.

"Июльское повышение учетной ставки поддержало привлекательность гривневых активов. Спрос как на гривневые депозиты, так и на ОВГЗ сохранялся, что ограничивало давление на валютном рынке и сдерживало рост цен. По оценкам Национального банка, новое повышение учетной ставки не окажет ощутимого сдерживающего влияния на кредитование", – сообщает глава НБУ.

Банкир напомнил, что экономика Украины критически зависит от западной помощи.

"Внешняя помощь остается критически важной для поддержания макрофинансовой стабильности. На фоне меньших, чем ожидалось, объемов официального финансирования в июле–августе фискальная политика была более сдержанной, а международные резервы снизились. Восстановление ритмичности международной помощи критически важно для устойчивости государственных финансов и обеспечения ценовой стабильности", – сообщает Пышный.

В НБУ ожидают, что инфляция начнёт замедляться в 2027 году, в том числе благодаря текущим мерам по ужесточению денежно-кредитной политики.

Учетная ставка НБУ – главные новости

В июле Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 15% до 15,5% в связи с устойчивым усилением фундаментального ценового давления и более существенным ускорением инфляции до конца года.

Принятие данного решения побудило украинские банки пересмотреть процентные ставки по депозитам и кредитам. Повышение учетной ставки должно было поддержать курс гривны, ведь оно стимулирует население хранить средства в национальной валюте, отмечают аналитики банковского сектора.

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