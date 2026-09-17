Нацбанк ослабил гривню к доллару: официальный курс валют на 18 сентября

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,24 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 18 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,66 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,24 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 21 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,68/44,71 грн/долл., а к евро – 51,29/51,31 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара в банках 17 сентября не изменился и составлял 44,92 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 44,44 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне подешевел на 7 копеек и составил 51,87 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 51,22 гривни за евро.

В то же время курс доллара в "ПриватБанке" 17 сентября снизился на 5 копеек и составил 44,80 гривни за доллар. Курс евро в банке подешевел сразу на 20 копеек и составляет 51,70 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,20 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

17 сентября НБУ повысил учетную ставку до 16% с целью сдерживания инфляции. Таким образом, регулятор повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта.

Вас также могут заинтересовать новости: