Секретарь СНБО подчеркнул, что ОПЗЖ - это партия, которая заигрывая с Россией привела войну в Украину, поэтому им не место в украинском парламенте.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал членов бывшей ОПЗЖ извиниться перед украинцами и уйти из парламента, "пока не вынесли".

Об этом Данилов заявил в субботу, 23 апреля, в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что ОПЗЖ - это партия, которая заигрывая с Россией привела войну в Украину, поэтому им не место в украинском парламенте.

"Вот сейчас очень странное событие произошло в Верховной Раде. Партия, которая привела войну в нашу страну. Партия, которая постоянно, все 8 лет все ее члены говорили, что "мы - братья, любовь-дружба-жвачка, Москва - это наше все", они сейчас переименовались в другую какую-то институцию. И эти подонки считают, что они должны находиться в нашей Верховной Раде. Они должны тихо-спокойно оттуда уйти. Они не должны ждать народного трибунала. Они не понимают, что ребята на передовой им это не простят... Этим людям, которые призывали сюда Путина на всех наших телеканалах. Когда все эти бойки, шуфричи и прочая мразота говорила: "с Путиным надо дружить, он хороший, это наш сосед, он нам даст дешевый газ..." Им нужно уйти очень быстро из Верховной Рады, потому что наши войска их оттуда вынесут вперед ногами и не факт, что живыми", - сказал Данилов.

Он призвал нардепов из бывшей ОПЗЖ не медлить и не ждать народного гнева.

"Мы почему-то продолжаем жить в какой-то такой жизни, будто не было войны, будто не было изнасилованных женщин, детей, которых убили... Это и у них руки в крови... Вам надо убраться прежде всего из Верховной Рады. Как можно скорее, спокойно, чтобы народ вам оттуда не вынес", - добавил Данилов.

На вопрос журналистов, существует ли легальный способ убрать политическую силу из парламента, Данилов: "если ждать законодательный механизм, то не дождемся".

20 марта Совет нацбезопасности и обороны остановил любую деятельность ряда политических партий на время его действия. Причина - связи политических структур с агрессором. Под запрет попали, среди прочего, ОПЗЖ и "Партия Шария". После полномасштабного вторжения РФ ряд депутатов от ОПЗЖ покинули страну.

14 апреля в Раде было объявлено о приостановлении деятельности фракции "ОПЗЖ".

Отметим, в состав ОПЗЖ входил задержанный ранее кум Путина Виктор Медведчук, который сейчас находится под стражей по подозрению в государственной измене.

21 апреля стало известно, что в Верховной Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В нее вошли 25 нардепов бывшей фракции ОПЗЖ (в которой раньше было 44). Группу возглавил Юрий Бойко. В нем нет Вадима Рабиновича, Виктора Медведчука, Вадима Столара и депутатов, ориентированных на них.

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