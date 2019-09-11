"Планирую к Тоне в Одессу": нардепа засекли за странной перепиской в Раде (фото)
Народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолия Бурмича засекли за перепиской в телефоне в Раде.
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Народный избранник и его смартфон попал в объектив камеры фотографа Яна Доброносова, который и опубликовал фото переписки депутата на своей странице в Facebook.
Так, нардепу написали: "Доброе утро. Ты меня в четверг, пятницу и понедельник отпустишь? Планирую к Тоне в Одессу".
На что тот начал набирать ответ: "Привет. По Веселому надо Петровича сорен..." (очевидно, он хотел написать сориентировать, - УНИАН.).
Ранее нардепа от "Слуги народа" Елену Криворучкину застукали на интимной переписке в Раде, она написала абоненту "Любимый" "Хочу с тобой заниматься любовью день и ночь".