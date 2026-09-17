Из-за нехватки средств правительство не сможет профинансировать подготовку энергетики к зиме, - нардеп

Дефицит финансирования возник из-за несвоевременного выполнения обязательств в рамках программ привлечения международной помощи.

Министерство финансов перенесло на декабрь финансирование подготовки энергетической системы к зимнему периоду. Об этом в подкасте "Хроники экономики" сообщила председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.

Из-за бюджетных ограничений правительство было вынуждено перенести на конец года финансирование капитальных расходов на сумму 39 млрд грн, запланированных к освоению в сентябре.

"Минфин внес изменения в роспись государственного бюджета и отложил некоторые расходы сентября, октября и ноября на декабрь. В первую очередь это капитальные расходы: строительство и реконструкция, в том числе больниц; строительство укрытий в больницах и школах; защита энергетики; строительство социального жилья и т. д.", – отметила государственный деятель.

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По её словам, государственные финансы остаются под значительным давлением, а ситуация с наполнением бюджета напряжённая.

"Когда мы говорим о капитальных расходах, то понимаем, что их отсрочка до декабря означает, что в этом году они вообще не будут профинансированы, потому что это просто невозможно будет сделать", – отметила Пидласа.

По мнению нардепа, дефицит средств связан с задержками в выполнении правительством и парламентом обязательств, необходимых для получения международной финансовой помощи. В качестве примера она привела законопроект об отмене льготы на беспошлинный ввоз международных посылок. Верховная Рада должна была окончательно принять соответствующие поправки до конца августа, чтобы уже в середине сентября Украина могла получить очередной транш от Европейского Союза. Впрочем, парламент принял законопроект лишь в середине сентября. Из-за этого поступление средств, по оценке Подласы, может сдвинуться на конец октября. В то же время соответствующие расходы уже были заложены в бюджетные планы.

На 2026 год Украина планировала привлечь 50,8 млрд долларов международного финансирования. Однако из-за задержек с выполнением необходимых условий фактически страна получила около 21 млрд долларов. Таким образом, значительная часть средств, на которые рассчитывал государственный бюджет, до сих пор не поступила.

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

Ранее в ООН предупредили о самой сложной зиме для Украины с начала полномасштабной войны. Обеспокоенность связана с систематическими российскими ударами по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Глава агентства ООН по развитию Александр Де Кроо заявил, что Украина фактически борется со временем, чтобы успеть восстановить электросеть до начала зимы и существенного понижения температуры.

По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, наибольшие проблемы с электроснабжением этой зимой могут возникнуть в прифронтовых городах. По его прогнозу, наибольший риск перебоев с электроснабжением этой зимой может наблюдаться в Харькове, Сумах, Херсоне, Николаеве и Запорожье. К городам с потенциально более сложной ситуацией он также отнес Чернигов, Одессу, Днепр и Киев.

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